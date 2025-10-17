В Петербурге два белоруса задержаны за протесты и оскорбление властей страны

Двое уроженцев Белоруссии задержаны в Петербурге из-за участия в протестах на родине и высказываний о властях страны, сообщила 17 октября "Фонтанка". В отношении обоих задержанных в РБ возбуждены уголовные дела.

На Вознесенском проспекте полиция задержала 27-летнего минчанина, которому вменяют организацию и подготовку действий, нарушающих общественный порядок. Следствие считает, что в 2020 году он участвовал в протестах в связи с президентскими выборами. В 2024 году он был объявлен в розыск, в своей стране он заочно арестован.

Другим задержанным оказался 51-летний уроженец Брестской области. Ему вменяют публичное оскорбление представителей власти в telegram-канале в январе 2021 года.

Это не первый случай задержания в Петербурге жителей Белоруссии, объявленных в розыск по делам, связанным с политикой. Так, в феврале на Финляндском вокзале была задержана 62-летняя уроженка Гомельской области, обвиняемая в оскорблениях президента РБ Александра Лукашенко.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру