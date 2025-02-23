Пенсионерку из Белоруссии задержали из-за оскорблений Лукашенко

Находящуюся в розыске за оскорбления президента Беларуси Александра Лукашенко уроженку Гомельской области задержали сотрудники ГИБДД Петербурга 22 февраля, сообщила "Фонтанка.ру" 23 февраля.

По информации издания, 62-летнюю гражданку Беларуси задержали 22 февраля на Финляндском вокзале после проверки документов. Пенсионерку объявили в розыск в середине месяца из-за подозрений в негативных высказываниях о президенте страны в период с ноября 2021 по сентябрь 2022 годов. Женщину поместили в один из отделов полиции города.

Сотрудники МВД Петербурга сообщили о задержании пенсионерки своим белорусским коллегам. Женщину ждет депортация на Родину, где еще поместят в СИЗО.

Напомним, что в конце января полиция Петербурга задержала двух мужчин, записавших видео с оскорблениями и угрозами в адрес участника спецоперации.

Фото: ЗАКС.Ру