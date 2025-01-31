Петербургская полиция задержала авторов видео с угрозами участнику СВО

Полиция задержала двух мужчин, записавших в общежитии Петербурга видео с оскорблениями и угрозами в адрес участника спецоперации, об этом 31 января пишет "Фонтанка.ру".

По данным издания, оба задержанных имеют судимости и знакомы по колонии: 40-летний Александр, работающий кассиром, и 35-летний электромонтёр Павел. Оба были задержаны в пятницу, 31 января. Первого полицейские забрали из квартиры на улице Асафьева, второго – из производственного общежития в Кингисеппском районе Ленинградской области.

По данным правоохранителей, ролик был якобы записан на лестничной клетке общежития на проспекте Энтузиастов. В состоянии алкогольного и наркотического опьянения мужчины в течение трёх минут оскорбляли своего знакомого, который ушёл добровольцем на фронт, а также высказывались в адрес власти. В конце видео они угрожали расправой.

Ролик один из них выложил в соцсеть, где его заметили сотрудники Центра "Э". В действиях усмотрели экстремизм. Сейчас задержанные находятся в отделе полиции. В отношении них рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что несколько дней назад петербургские следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) из-за полуголых танцев у Спаса на Крови.

Фото: ЗАКС.Ру