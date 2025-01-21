Следователи возбудили дело из-за полуголых танцев у Спаса на Крови

Подростки, танцевавшие в трусах на фоне храма Спаса на Крови, стали фигурантами уголовного дела об оскорблении чувств верующих (ч.1 ст.148 УК РФ), об этом 21 января пишет "Фонтанка.ру".

Дело было возбуждено петербургскими следователями. Наказанием по статье об оскорблении чувств верующих может быть штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до одного года. Стоит отметить, что одному из подростков 13 лет, а ответственность по статье 148 УК РФ наступает с 16 лет.

В пятницу, 17 января, в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти заявили, что правоохранители начали проверку после того, как в сети появилось ролик, на котором подростки под музыку снимают штаны у храма.

Напомним, что суд в Самаре приговорил певца Эдуарда Шарлота* к 5,5 годам колонии по статьям о реабилитации нацизма (ч.4 ст.354.1 УК РФ) и оскорблении чувств верующих (ч.1 ст.148 УК РФ).

*Росфинмониторинг внес Эдуарда Шарлота в список эксремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру