Самарский суд приговорил певца Шарлота* к 5,5 годам колонии-поселения

Самарский областной суд вынес приговор музыканту Эдуарду Шарлоту* по делу о реабилитации нацизма (ч.4 ст.354.1 УК РФ) и оскорбления чувств верующих (ч.1 ст.148 УК РФ), он получил 5,5 лет колонии-поселения и лишение права заниматься администрированием сайтов и других интернет-ресурсов на четыре года, об этом 27 декабря пишет "Интерфакс".

Перед оглашением приговора Шарлот* выступил с последним словом, выразив раскаяние за свои действия. Музыкант извинился за публикацию провокационных видео и назвал свои поступки ошибкой прошлого, заявив, что осознал их недопустимость. Он подчеркнул, что вернулся в Россию ради семьи и больного брата, надеясь доказать свою преданность стране.

Шарлот* объяснил своё поведение влиянием окружения во время пребывания за границей. Он попросил суд дать ему шанс исправить свои ошибки и проявить любовь к родине через преданность и поддержку её населения.

Напомним, что ранее государственный обвинитель требовал назначить наказание для Шарлота* в виде семи лет и пяти месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

*Росфинмониторинг внес Эдуарда Шарлота в список эксремистов и террористов

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга