Гособвинение запросило почти 7,5 лет колонии для певца Эдуарда Шарлота*

Государственное обвинение потребовало назначить наказание для певца Эдуарда Шарлота* в виде семи лет и пяти месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, об этом 20 декабря пишет ТАСС.

Также запрошен штраф в размере 299 тысяч рублей. Отмечается, что гособвинитель в ходе прений отказался от обвинения Шарлота* по статьям об уничтожении документа (ч. 1 ст. 325 УК РФ) и о возбуждении ненависти или вражды (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ).

Напомним, что сейчас певца обвиняют по двум статьям: реабилитация нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (ч. 1 ст. 148 УК РФ). За время своего нахождения в СИЗО Шарлот* успел извиниться перед патриархом Кириллом, главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и ветеранами.

В 2023 году певца Эдуарда Шарлота задержали в аэропорту Пулково после того, как, будучи за границей, он сжег российский паспорт и объявил о решении вернуться в Россию.

*Росфинмониторинг внес Эдуарда Шарлота в список экстремистов и террористов

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга