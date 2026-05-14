Беглов и Бельский презентовали медсестрам песню в их честь

Губернатор Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский представили 14 мая петербургским медсестрам песню, сочиненную в их честь. Исполнение музыкального произведения состоялось на сцене ДК Железнодорожников в рамках мероприятия, приуроченного к Международному дню медицинской сестры, который отмечается 12 мая.

Беглов рассказал, что Смольный и Заксобрание подготовили отдельный подарок для медсестер. Им стала специально сочиненная песня на стихи Ольги Воротынцевой и музыку Олега Щеглова. На сцене ее исполнила медсестра НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Екатерина Кандыба.

— Несколько месяцев назад я подумал, поискал в интернете и везде, где смог, но нигде не нашел песни о медсестре. Поэтому возникла идея написать такую песню. Это наш подарок вам с праздником, — передают слова главы города в Смольном.

В своих выступлениях Беглов и Бельский отметили важность труда медицинских сестер и вспомнили об их подвиге в годы Великой Отечественной войны. Председатель городского парламента рассказал о своей бабушке — старшине медицинской службы, которая прошла всю войну и встретила Победу в Берлине, отметили в пресс-службе ЗакСа.

Отличившихся медсестер наградили нагрудными знаками "Отличник здравоохранения", почетными грамотами и благодарностями губернатора.

