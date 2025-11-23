Уличная певица Наоко смогла попасть домой после ареста

Вокалистка группы Stoptime Диана Логинова, известная под псевдонимом Наоко, добралась до дома после отбытия ареста 23 ноября. Ее и гитариста Александра Орлова не стали снова задерживать, как это было в предыдущие разы. О том, что музыканты на свободе, сообщили издание "Фонтанка" и "Коммерсантъ Северо-Запад". По данным ряда СМИ, Логинова покинула Россию.

По данным "Фонтанки", сотрудники полиции умышленно увезли арестованных в отдаленный район, чтобы избежать их контакта с журналистами, ожидающими выхода музыкантов из спецприемника. Адвокат Наоко Мария Зырянова подтвердила, что ее доверительница дома, и призвала не беспокоить ее.

Последний 13-дневный арест Логинова и Орлов отбывали в ИВС за организацию уличного выступления на Сенной площади, которое повлекло одновременное пребывание граждан и создание помех для передвижения пешеходов (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП). Музыканты подвергались "карусельным" задержаниям с 16 октября.

Всего Наоко трижды арестовывали за выступления. Также ее привлекли к ответственности по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП).

Группа Stoptime получила известность летом 2025 года после публикаций в СМИ. Отчасти популярность коллектива возросла из-за их репертуара – в основном они исполняли песни артистов, признанных Министерством юстиции иностранными агентами. На деятельность Stoptime обратили внимание общественники, которые начали требовать привлечь молодых людей к ответственности. Среди них, например, был депутат Государственной думы от Петербурга Михаил Романов.

