Новости 23 ноября 2025, 20:36

Уличная певица Наоко смогла попасть домой после ареста

Уличная певица Наоко смогла попасть домой после ареста

Вокалистка группы Stoptime Диана Логинова, известная под псевдонимом Наоко, добралась до дома после отбытия ареста 23 ноября. Ее и гитариста Александра Орлова не стали снова задерживать, как это было в предыдущие разы. О том, что музыканты на свободе, сообщили издание "Фонтанка" и "Коммерсантъ Северо-Запад". По данным ряда СМИ, Логинова покинула Россию. 

По данным "Фонтанки", сотрудники полиции умышленно увезли арестованных в отдаленный район, чтобы избежать их контакта с журналистами, ожидающими выхода музыкантов из спецприемника. Адвокат Наоко Мария Зырянова подтвердила, что ее доверительница дома, и призвала не беспокоить ее. 

Последний 13-дневный арест Логинова и Орлов отбывали в ИВС за организацию уличного выступления на Сенной площади, которое повлекло одновременное пребывание граждан и создание помех для передвижения пешеходов  (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП). Музыканты подвергались "карусельным" задержаниям с 16 октября. 

Всего Наоко трижды арестовывали за выступления. Также ее привлекли к ответственности по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП). 

Группа Stoptime получила известность летом 2025 года после публикаций в СМИ. Отчасти популярность коллектива возросла из-за их репертуара – в основном они исполняли песни артистов, признанных Министерством юстиции иностранными агентами. На деятельность Stoptime обратили внимание общественники, которые начали требовать привлечь молодых людей к ответственности. Среди них, например, был депутат Государственной думы от Петербурга Михаил Романов.

