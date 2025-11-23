Петербургский губернатор оценил работу кубинских коммунистов

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время официального визита на Кубу встретился с секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы по организационным вопросам Роберто Моралес Охедой. Стороны обсуждали возможное сотрудничество петербургских властей с компартией в сфере молодежной политики. Глава Северной столицы заявил, что Смольный готов к новым совместным проектам и инициативам.

"Сегодня наши страны и народы так же едины, как и во времена, когда великий команданте Фидель Кастро вел борьбу за свободу Кубы. Товарищ Кастро 50 лет возглавлял Коммунистическую партию Кубы. Она остается стержнем, который обеспечивает единство кубинского народа и преемственность внешней политики. Партия мобилизует волю, труд и творческую энергию народа на достижение новых вершин", – сказал Беглов на встрече (цитата по пресс-службе Смольного).

О чем именно договорился Беглов с Охедой, в администрации города не уточнили. По данным пресс-службы правительства, в разговоре отметили, что молодые россияне и кубинцы должны лучше знать друг друга и помнить, а также уважать традиции. Еще Беглов заявил, что петербургские колледжи готовы принять десять выпускников из Кубы, которые смогут получить профессиональное образование по квоте правительства России.

Визит петербургской делегации на Кубу начался 19 ноября. За это время Беглов посетил города Сантьяго-Де-Куба, Варадеро и Гавану. За эти дни он успел встретиться с руководителями провинций и министром связи Кубы. Делегация передала кубинцам гуманитарный груз, в частности медикаменты и сертификаты на покупку машин скорой помощи для трех регионов, пострадавших от урагана "Мелисса". Еще в скором времени на Кубу морским путем доставят автомобиль "Лада Искра".

Константин Леньков / Фото: Смольный