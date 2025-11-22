С начала года въезд в России ограничили 160 тысячам иностранцев

Сотрудники МВД ограничили с начала года въезд в Россию более чем 160 тысячам иностранцев, сообщил 22 ноября ТАСС со ссылкой на радиостанцию "Милицейская волна". Соответствующее заявление сделал в радиоэфире глава управления контрольно-надзорной деятельности департамента внешней трудовой миграции миграционной службы МВД Алексей Гасак.

"Ограничен въезд на территорию более 160 тысячам [иностранцев]", — заявил Гасак.

По словам сотрудника полиции, количество привлеченных к ответственности иностранцев, которые уклонились от выезда из России, увеличилось в 2,5 раза. Кроме того, на 17 % выросло количество аннулированных разрешений на время проживания и видов на жительство. На 14 % возросло количество внеплановых проверок юридических лиц.

Всего в 2025 году было проведено свыше 200 тысяч проверок соблюдения миграционного законодательства. Из них 90 % совершались в местах скопления мигрантов, в том числе на стройках, рынках, в торговых центрах и хостелах. По словам Гасака, количество выявленных нарушений въезда и пребывания в России увеличилось на 30 %.

В Петербурге МВД регулярно отчитывается о проведенных рейдах по выявлению нелегальных мигрантов. Так, 20 ноября стало известно о проверке, устроенной в хостеле на территории поселка Репино. В тот раз силовики проверили 250 иностранцев и троих привлекли к ответственности за выявленные нарушения.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру