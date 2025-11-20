Силовики разбудили 250 мигрантов для проверки документов в Репино

Полицейские провели утренний рейд в хостеле в Репино, сообщила 20 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Силовики проверили документы у 250 иностранных граждан, у нескольких из них выявили нарушения. Троих мигрантов привлекли к ответственности по административной статье о нарушении режима пребывания в России (ст. 18.8 КоАП РФ).

"Объектом внимания стал хостел на Луговой улице в Репино — место, где, как оказалось, не все постояльцы были готовы встретить утро в компании правоохранителей", - рассказали в полицейском главке.

В ведомстве уточнили, что такие проверки проходят по инициативе полиции и позволяют контролировать миграционную ситуацию в Петербурге и Ленинградской области. В рейде также участвовали сотрудники миграционной службы, спецполка и кинологи со служебными собаками.

На предыдущей неделе правоохранители проводили аналогичный рейд с использованием дрона во Всеволожском районе Ленобласти. Тогда проверили более 307 человек, у десяти мигрантов обнаружили проблемы с документами.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру