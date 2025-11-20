В России ликвидировали "Партию роста"

Верховный суд России 20 ноября принял решение о ликвидации "Партии роста". Суд удовлетворил иск Минюста, передает корреспондент РИА "Новости". Основанием для этого стало отсутствие необходимого числа региональных отделений. Сейчас в стране насчитывается 43 реготделения. По закону политическая партия должна иметь представительство не менее чем в половине субъектов.

Представитель "Партии роста" в суде признала иск, уточняет агентство. По ее словам, после слияния с партией "Новые люди" часть членов перешла в новое объединение, а новые отделения открывать не стали.

Минюст обратился в суд с требованием о ликвидации партии в начале октября 2025 года. Как рассказывал ЗАКС.Ру глава петербургского отделения партии Павел Швец, партийцы изначально планировали завершить существование партии через суд. С организационной точки зрения ликвидировать партию целиком проще, чем распускать каждое отделение по отдельности. В "Партии роста" предполагали, что ведомство обратится в суд еще в начале 2025 года. Объединение с "Новыми людьми" прошло весной 2024 года.

"Партию роста" основал в 2016 году уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

