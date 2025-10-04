ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 4 октября 2025, 14:06

Минюст потребовал ликвидировать Партию роста

Минюст потребовал ликвидировать Партию роста

Верховный суд России зарегистрировал иск Минюста о ликвидации Партии роста, основанной в 2016 году уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Материалы по делу 3 октября переданы судье. Дата заседания еще не назначена, следует из карточки на сайте Верховного суда. 

В качестве представителей со стороны партии по иску указаны руководитель аппарата Надежда Мартынюк и председатель партии Елена Ульянова, которая возглавила объединение после Бориса Титова. 

Партия роста весной 2024 года объединилась с партией "Новые люди". Формально структуры Партии роста продолжают существовать. Петербургское отделение до сих пор возглавляет Павел Швец.

