Минюст потребовал ликвидировать Партию роста

Верховный суд России зарегистрировал иск Минюста о ликвидации Партии роста, основанной в 2016 году уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Материалы по делу 3 октября переданы судье. Дата заседания еще не назначена, следует из карточки на сайте Верховного суда.

В качестве представителей со стороны партии по иску указаны руководитель аппарата Надежда Мартынюк и председатель партии Елена Ульянова, которая возглавила объединение после Бориса Титова.

Партия роста весной 2024 года объединилась с партией "Новые люди". Формально структуры Партии роста продолжают существовать. Петербургское отделение до сих пор возглавляет Павел Швец.

