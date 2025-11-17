Путин подписал закон об обязательном целевом обучении студентов-медиков

Президент России Владимир Путин подписал закон о наставничестве и целевом обучении для выпускников медицинских вузов и колледжей. Соответствующий документ опубликован 17 ноября на официальном портале правовых актов. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Норма должна решить проблему кадрового дефицита в системе здравоохранения России.

Теперь, согласно новым правилам, поступающие на ординатуру студенты должны будут заключить обязательный договор о целевом обучении для прохождения итоговой аттестации. В случае отказа студент сможет продолжить медицинское образование платно при наличии мест. В случае нарушения договора молодой специалист должен будет выплатить компенсацию в размере суммы, затраченной на его обучение, и штраф в размере двукратной компенсации.

Помимо этого, вводится обязательное наставничество, согласно которому молодой специалист должен будет отработать до трех лет в поликлинике или в организации, с которой он заключил договор о целевом обучении. После студент пройдет периодическую аккредитацию. В случае ее непрохождения специалисты обязаны повторно пройти экзаменацию.

Минздрав будет устанавливать перечень медицинских специальностей и направлений, по завершении которых выпускники вузов и колледжей, за исключением фармацевтов, будут работать с наставниками. Срок такой работы также будет определять Минздрав.

Для решения вопроса дефицита врачей правительство Петербурга намерено получать право определять порядок для установления длительности работы врачей по совместительству, в случае если в медицинских учреждениях есть нехватка персонала. В сентябре 2025 года соответствующий законопроект прошел первое чтение в Законодательном собрании. В начале октября документ подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

