Законопроект о праве Смольного устанавливать порядок работы для медработников принят в первом чтении

Депутаты Заксобрания Петербурга 17 сентября поддержали в первом чтении законопроект о наделении правительства города правом определять порядок установления продолжительности работы по совместительству для среднего медицинского персонала и врачей. Норма будет распространяться на подведомственные городу учреждения, в которых наблюдается дефицит кадров.

В обсуждении законопроекта принял участие председатель комитета по здравоохранению Андрей Сарана, назначенный на должность в начале недели. Он уточнил, что сейчас в городе насчитывается более 300 врачей и свыше 600 медицинских сестер, которые работают по совместительству. Предлагаемый закон позволит установить единые нормы рабочего времени для медработников.

Большинство вопросов депутатов касались обеспечения работников отрасли здравоохранения, уровня их зарплат и нагрузки. Как уточнил депутат Денис Четырбок, сегодняшняя инициатива уравняет трудовые гарантии работников бюджетных учреждений здравоохранения с работниками других бюджетных сфер.

С помощью единого порядка работы по совместительству в Смольном надеются гарантировать защиту трудовых прав медработников. Изменения в городском законодательстве потребовались после корректировки федеральной нормы, которая позволяет регионам самостоятельно регулировать вопросы работы по совместительству для медработников.

Константин Леньков / ЗАКС.Ру