ЗакС одобрил инициативу о вручении опекунам наборов для новорожденных

Законодательное собрание Петербурга на заседании 17 сентября поддержало в первом чтении проект закона о расширении перечня лиц, которые могут получить набор с детскими принадлежностями при рождении ребенка. Такую возможность хотят предоставить опекунам, усыновившим новорожденного. Сейчас правом на получение детского набора обладают лишь родители.

Инициативу подготовил руководитель комиссии по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков. Во время доклада он отметил, что под действие закона попадет небольшое количество семей. По его данным, сейчас в Петербурге насчитывается около шести семей, усыновивших новорожденного. Согласно пояснительной записке, в 2024 году под опеку попали 16 новорожденных.

Подарочные наборы для новорожденных вручают каждой семье при регистрации ребенка в ЗАГС с августа 2024 года. В комплект входит более десяти различных принадлежностей и устройств: видеоняня, погремушки и другие предметы. Каждый такой набор обходится бюджету Петербурга в 17 тысяч рублей. Подробнее о наборе — читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру