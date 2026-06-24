Германия, Бразилия, Испания и Франция: Бельский озвучил прогноз на полуфинал ЧМ

Председатель Заксобрания Петербурга, глава городской Федерации футбола Александр Бельский 24 июня заявил, что рассчитывает увидеть в полуфинале чемпионата мира по футболу команды Германии, Бразилии, Испании и Франции, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Своим прогнозом спикер поделился во время брифинга в Мариинском дворце, отвечая на вопрос журналистов о фаворитах среди участников турнира, проходящего в США.

— У меня фаворитов нет. Я слежу, мне, в принципе, чемпионат мира нравится. [...] Говорить сейчас о фаворитах очень сложно. Я рассчитываю, что в полуфинале будут четыре команды: Германия, Бразилия, Испания и Франция, — заявил Бельский.

Также журналисты попросили Бельского прокомментировать заочное соперничество капитанов сборных Аргентины и Португалии Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Спикер заявил, что не готов принимать чью-либо сторону. Он подчеркнул, что оба спортсмена являются капитанами и нападающими своих сборных, а также "величайшими игроками" современности.

— Сложно сказать. Мы живем в период, когда играют два таких величайших игрока. [...] Мне нравится игра и одного, и другого. Я болею за то, чтобы их спортивная жизнь продлилась как можно дольше, потому что действительно получаешь удовольствие, когда смотришь на этих игроков, — сказал спикер Заксобрания.

С декабря 2024 года Бельский возглавляет Федерацию футбола Петербурга. Также спикер городского парламента занимает пост вице-президента Российского футбольного союза с марта 2025 года и ведет в соцсетях канал о спортивных событиях в Северной столице.

Чемпионат мира по футболу проходит в США с 11 июня по 19 июля 2026 года. Организатором события выступила Международная федерация футбола. Матчи турнира принимают 16 городов страны. В последний день состоится финал чемпионата.

Екатерина Гусева, Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру