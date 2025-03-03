Бельский стал одним из вице-президентов Российского футбольного союза

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский онлайн принял участие в заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) и рассказал о новой должности в союзе, об этом 3 марта парламентарий написал в своем Telegram-канале.

На встрече обсуждались административные вопросы, в том числе переизбрание Никиты Симоняна на пост первого вице-президента РФС и формирование состава бюро исполкома.

Александр Бельский также сообщил, что он был включен в обновленный состав Бюро, парламентарий стал одним из вице-президентов Бюро Исполкома РФС. Депутат подчеркнул, что его приоритеты на федеральном уровне остаются такими же, как и в Петербурге. Среди них развитие детского футбола, повышение квалификации тренеров и судей, а также поддержка любительского футбола.

" Если по этим линиям все будет хорошо, будет успешен и футбол высоких достижений. Работаем на перспективу, играем вдолгую", – заключил Бельский.

В начале декабря 2024 года спикер ЗакСа Александр Бельский был избран президентом Федерации футбола Санкт-Петербурга. Ранее этот пост занимал бывший игрок "Зенита" Алексея Игонина.

Фото: ЗАКС.Ру