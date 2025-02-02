Бельский вошел в новый состав Исполкома РФС

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский стал членом нового состава Исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС). Политик выразил благодарность за оказанное доверие и отметил, что намерен активно защищать интересы петербургского футбола на федеральном уровне, сообщил председатель в своем Telegram-канале 2 февраля.

Бельский подчеркнул, что будет перенимать лучшие практики у коллег из других регионов и делиться опытом Петербурга. "У отечественного футбола впереди еще множество высот — будем способствовать успехам", - написал он.

Напомним, сегодня политик поздравил петербуржцев с Днем воинской славы - с годовщиной разгрома фашистских войск под Сталинградом.

фото из Telegram-канала Александра Бельского