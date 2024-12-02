Бельский избран президентом Федерации футбола в Петербурге

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский большинством голосов избран президентом Федерации футбола Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе парламента 2 декабря. Он заменил на этом посту бывшего игрока "Зенита" Алексея Игонина. Обращаясь к участникам конференции, Бельский отметил "зрелищность игр" и вовлеченность молодежи в этот командный вид спорта.

"Важно усилить работу с детьми – продвигать детско-юношеский футбол и выявлять молодые таланты. Необходимо работать с тренерами, возможно, создать школу тренеров, задавать тон в судействе. Объединять усилия команд и болельщиков для популяризации футбола. Это планы, которые готов обсуждать с членами федерации, органами власти, общественностью, тренерами и спортсменами", - приводят слова Бельского в пресс-службе ЗакСа.

Отметим, с октября 2024 года Бельский занимал пост временно исполняющего обязанности президента федерации. Игонин тогда заявил о сложении полномочий из-за перехода на другой пост в системе Российского футбольного союза. Тогда же стартовал прием заявок от кандидатов на вакантное место. Сколько человек заявилось — не сообщается.

Это уже третье крупное назначение Бельского в 2024 году. Весной он вошел в состав президиума "Всемирного Русского Народного Собора", а в конце ноября Бельского избрали секретарем петербургского отделения "Единой России".

Константин Леньков / Фото Законодательное собрание Петербурга