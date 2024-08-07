"Детское приданое" добралось до родителей

Фото с сайта Смольного

Петербургские родители начали получать первые подарочные наборы с детскими товарами от правительства Петербурга - новый вид поддержки семей начал работать 1 августа. Теперь Смольный будет обеспечивать полезными мелочами всех малышей, родившихся в Петербурге. Подробнее о "детском приданом" - в материале ЗАКС.Ру.

За первый день августа в Петербурге появились на свет 132 ребенка. Часть из них уже получили свои первые принадлежности. Впервые выдавать подарочные наборы с детскими товарами начали 5 августа - в день выписки матерей из родильных домов. Такая мера поддержки была предложена губернатором Петербурга Александром Бегловым в "Год семьи". Для принятия соответствующей поправки в Социальный кодекс правительству и городскому парламенту потребовалось меньше месяца. Как считают в Смольном, набор детских товаров станет удачным подспорьем для молодых родителей.

Ночник, погремушка и видеоняня

В петербургский детский набор вошли 12 предметов: видеоняня, увлажнитель воздуха, подогреватель детского питания, мягкий ночник, стерилизатор для бутылочек и сосок, музыкальная игрушка, погремушка, набор детских игрушек, развивающий коврик, полотенце и игрушка для купания. Также набор сопровождается брошюрой и купоном. Все это будет упаковано в коробку, вес которой составит около четырех килограммов. Стоимость каждого такого набора составляет порядка 15 тысяч рублей.

Подать заявление на получение набора можно одновременно с заявлением на регистрацию новорожденного во всех МФЦ города. Также это можно сделать при обращении в органы ЗАГС. На детский комплект могут претендовать семьи, в которых хотя бы один из родителей зарегистрированы на территории Петербурга. В Смольном утверждают, что срок выдачи подарка не должен превышать семь рабочих дней. Получить "приданое" можно будет в тех же МФЦ, отделах ЗАГС и родильных домах.

Обсуждения о том, что же войдет в набор для петербургских новорожденных, продолжалось около месяца. В дискуссии, как утверждают в Смольном, принимали участие врачи-педиатры, сотрудники роддомов, работники предприятий, которые заняты в сфере производства детских товаров, представители общественных организаций, а также будущие и многодетные мамы.

"Баталии по определению перечня детских принадлежностей, которые войдут в состав подарочного комплекта, были жаркими. В итоге победили технологии. Мамы захотели, чтобы в состав вошли современные гаджеты, которые облегчают уход за малышом", - писал губернатора Беглов в своем в мае 2024 года. К тому времени проект постановления, в котором уже был перечислен примерный перечень предметов в наборе уже был размещен на сайте администрации.

Нынешний состав детского набора не окончательный. Губернатор Беглов рассказал, что городские власти готовы работать над совершенствованием комплекта. Пожелания по от граждан готовы принимать на страницах главы города в социальных сетях.

Инициативные мамы-блогеры

Идея о разработке новой меры поддержки была представлена губернатором в начале апреля в его соцсетях. По его словам, тогда к главе города с предложением дарить наборы с полезными мелочами на первое время обратились мамы. Впрочем, проект закона с соответствующей поправкой в Социальный кодекс был опубликован на сайте городской администрации еще за несколько дней до официального "анонса". Депутатам Законодательного собрания потребовался всего один день, чтобы рассмотреть инициативу губернатора сразу в трех чтениях. Документ был принят 24 апреля, а уже на следующий день, 25 апреля, Беглов узаконил норму своей подписью. Новая мера поддержки в виде подарка должна была начать работать 1 августа.

Ежегодно на "детское приданое" собираются выделять из городского бюджета около 700 млн рублей из расчета, что в год будет рождаться примерно порядка 40 тысяч детей. Пока власти Петербурга заключили контракт на 270 млн рублей, по которому поставщик предоставит 18 тысяч наборов до конца 2024 года. Вероятно, в ближайшие месяцы содержимое комплекта менять не будут.

В Смольном подчеркивают, что подарки новорожденным не будут заменять остальные существующие меры поддержки. Так, петербургские родители продолжат получать от городских властей выплаты, которые можно будет потратить в специализированных магазинах для детей. Например, на первого ребенка выдают 41 тысячу рублей, на второго - 54 тысячи рублей, а на третьего - 68 тысяч рублей. Помимо этого в городе выдают региональный материнский капитал. Сегодня его размер составляет 203,8 тысячи рублей. Кроме того, с 1 сентября родителей освободят от платы за детские сады - эти затраты возьмет на себя город.

Опыт других регионов

Петербург не стал первым в введении таких наборов для новорожденных. В ряде регионов похожие меры поддержки работают уже не первый год. В Карелии такая мера поддержки действует с 2019 года. В соседней Ленинградской области подобные наборы новорожденным раздают уже четыре года. Идею помогать молодым мамам специальным набором предметов первой необходимости мэр Москвы предложил еще в 2017 году.

На фоне опыта других регионов, где действует мера поддержки в виде детских комплектов, Петербург отличается "технологической" направленностью товаров. Обычно в других субъектах акцент при выборе подарков сделан на одежде, различных приспособлениях, а также средствах для ухода за ребенком. Например, в Ленинградской области всего в наборе 15 наименований предметов. Одеяло, пеленки, клеенки, бутылочка, боди, штанишки, чепчик, полотенце-уголок и детский крем. Также в комплекте есть набор из 40 подгузников, чего, по мнению пользователей в соцсетях, не досчитались в петербургском наборе.

В столице, кроме матраса, различных комбинезонов, и чепчиков с варежками, в коробку кладут термометры для купания и для тела, расческу, шампунь, гель для купания, а также заглушки для розеток и специальные накладки на острые углы мебели. Упаковка подгузников тоже идет в довесок. Всего новорожденные в Москве получают около 50 предметов. Столичные власти предоставляют выбор - родители могут получить меру поддержки в виде перечисленных вещей, либо деньгами. Эта сумма составляет 20 тысяч рублей. В такую же сумму оценивают набор для малышей в Московской области. Там вес коробки составляет 10 килограмм. В нем содержится примерно тот же перечень предметов, что и в Москве.

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