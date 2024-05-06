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Новости 18:25

Видеоняня, фотоальбом и погремушка: Смольный показал возможный список предметов из подарка для новорожденных

фото ЗакС политика Видеоняня, фотоальбом и погремушка: Смольный показал возможный список предметов из подарка для новорожденных

В предварительном списке детских товаров, которые Смольный собирается дарить всем новорожденным с 1 августа, насчитывается 12 предметов. Проект распоряжения появился на сайте администрации Петербурга в разделе антикоррупционной экспертизы, обратил внимание ЗАКС.Ру 7 мая.

В детский набор войдут фотоальбом с брошюрой, видеоняня, увлажнитель воздуха, подогреватель для бутылочек, ночник, стерилизатор для бутылочек и сосок, интерактивная музыкальная игрушка, погремушка, набор грызунков, игрушка для купания, комбинезон, детская рамка с игрушками для активных занятий. Все это упакуют в коробку с логотипом.

Согласно предыдущим заявлениям Смольного, все эти товары оценили в 15 тысяч рублей — при обсуждении закона о подарках для родителей обсуждалась такая стоимость. Наборы начнут выдавать при регистрации ребенка в ЗАГС уже с августа. Ежегодно на эти цели планируется выделять по 700 млн рублей. 

Напомним, законопроект о детском "приданом", как его называют в парламенте, был принят в авральном режиме в конце апреля. Закон за один день рассмотрели сразу в трех чтениях без каких-либо поправок. Подробнее об инициативе губернатора Беглова, принятой за несколько месяцев до выборов — читайте в материале ЗАКС.Ру. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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