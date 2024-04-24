Подарок без поправок

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Депутаты Заксобрания в ускоренном режиме, сразу в трех чтениях приняли закон о подарочных наборах для новорожденных, предложенный губернатором. На обсуждение инициативы, согласно которой за ближайшие 2,5 года власти Петербурга потратят почти 2 млрд рублей на пеленки и подгузники, потребовалось около часа. Вручать наборы начнут за месяц до выборов главы Петербурга.

Идея о вручении всем рожденным в Петербурге малышам подарочных наборов с детскими принадлежностями впервые обратила на себя внимание в начале апреля, 4 числа. Соответствующий проект закона сперва появился на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы. Согласно тексту проекта, дарить наборы собирались уже с 1 августа 2024 года. Спустя несколько дней губернатор Александр Беглов невзначай рассказал в своем Telegram-канале, что увидел в комментариях на своей странице обращения петербуржцев на эту тему.

"На прошлой неделе ко мне на страницу обратились мамы малышей с вопросом-предложением – дарить новорожденным петербуржцам подарочные наборы с необходимым на первое время. <...> Поручил коллегам проработать эту инициативу таким образом, чтобы сохранить всю сумму, которую получают родители сегодня, и дополнительно добавить коробку с подарками для малыша", - написал Беглов 9 апреля, когда готовый законопроект уже был опубликован на сайте Смольного.

Обратную связь о необходимых предметах, которые непременно должны были войти в набор, Беглов пообещал обсудить 15 апреля на совещании с членами правительства. По итогу обсуждения было решено, что в комплекте будет порядка 20 предметов первой необходимости. Стоимость такого набора будет составлять примерно 15 тысяч рублей. Уже 19 апреля законопроект был внесен в Заксобрание и предложен к рассмотрению в первоочередном порядке, чем депутаты и занялись на пленарном заседании 24 апреля.

Не время для дискуссий

Депутаты в целом положительно отнеслись к инициативе, однако вопросы у парламентариев были. Лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов поинтересовался, почему нельзя выдавать набор в денежном эквиваленте. Он также предположил, что при составлении наборов может возникнуть коррупционная составляющая со стороны производителей детских товаров.

- Ведь у разных семей разные потребности. Есть разница: рождается первый ребенок или второй. Что-то переходит, так сказать, в наследство. У кого-то есть медицинские потребности, у кого-то другие. Почему семьям не дать возможность выбора, на что тратить деньги? Готово ли правительство рассмотреть во втором чтении и поддержать поправку об изменении принципа? Чтобы перечислялись эти 15 тысяч рублей на детскую карту, - предложил Шишлов, не подозревая, что на подготовку поправок выделят всего пять минут.

Представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко, который презентовал инициативу депутатам, напомнил, что подготовка поправок — право депутатов, которое никак нельзя умалить. Впрочем, он признался, что изменить порядок в проработанном, напомним, за две недели, законопроекте будет "не так просто".

Другой вопрос был посвящен финансовой стороне вопроса. Согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2024 году на подарочные наборы придется потратить более 300 млн рублей, а в последующие два года — по 700 млн рублей. Депутат Михаил Амосов поинтересовался, откуда Смольный собирается взять такую сумму. Сухенко пояснил, что на это готовы взять деньги из резервного фонда.

- Совсем недавно в этом зале мы обсуждали идею, чтобы по 3 млн рублей выплачивать тем семьям, где родились три ребенка одновременно, то есть тройня. При обсуждении этого вопроса на заседаниях комиссий я слышал, что это "хорошая идея" от коллег, в том числе из "Единой России", но нам все время говорили, что примерно 40 млн рублей на это нужно в год, что этих денег в бюджете нет, что это совершенно невозможно. Теперь выясняется, что 730 млн ежегодно мы будем тратить на это благое дело, чтобы помощь оказать всем новорожденным. И при этом 300 млн рублей неожиданно нашлись в закромах, - удивился Амосов, выступая с трибуны.

Амосов добавил, что намерен с коллегами внести ко второму чтению поправку о поощрении родителей при рождении тройни. Он, как и Шишлов, не подозревал, что подготовить поправку физически не успеет, хотя и просил выделить "разумные сроки" на формирование предложений.

Поправить за 5 минут

Практически сразу после выступления Амосова законопроект был принят единогласно. Сухенко объявил, что на поправки предлагает выделить 5 минут. В петербургском парламенте есть устоявшийся формат по предложению времени на поправки. Например, если рассматривается рядовой проект постановления, который не требует дополнительных корректировок, депутаты предлагают на поправки 5 секунд. И это не фигура речи — в таких случаях сразу начинается голосование в целом. Аналогичная ситуация складывается и при 5 минутах на поправки, правда, следующее чтение проходит уже на последующем заседании.

- Я же только что просил дать нам время. Константин Эдуардович, неужели вы нас не слышите? Что такое "5 минут" — это же издевательство. При том, что мы вас просим с трибуны, я специально для этого вышел, - возмутился Амосов.

К нему присоединился Шишлов, который попросил у Сухенко не превращать законодательный процесс в "цирк и профанацию". В защиту пяти минут на поправки выступил член фракции "Единая Россия" Денис Четырбок, который заявил, что рассмотрение законопроекта может затянуться из-за поправок. Из-за майских праздников депутаты встретятся лишь 14 мая, да и то на выездном заседании по поводу ежегодного доклада Беглова в БКЗ "Октябрьский".

- Коллеги, если вы не хотите оставить детей без такого подарка, то я прошу поддержать предложение о пяти минутах на поправки с тем, чтобы мы могли сегодня принять этот документ, - заявил Четырбок.

Как именно депутаты могут "оставить" детей без подарков — Четырбок не уточнил. Рано или поздно парламент бы рассмотрел предложение губернатора. Правда, уже после ежегодного отчета Беглова в торжественной обстановке. Предстоящее заседание 14 мая будет историческим — впервые парламентарии проведут встречу вне стен Мариинского дворца. Положение, которое разрешает подобную смену обстановки, депутаты приняли совсем недавно.

За эту среду, 24 апреля, депутаты провели еще пару внеочередных заседаний, на которых окончательно утвердили инициативу Беглова про "приданое" для новорожденных. Документ отправлен на подписание автору. Так от этапа публикации в разделе антикоррупционной экспертизы до принятия закона в окончательном чтении прошло 20 дней.





















текст Константин Леньков, фото Михаил Масленников