Депутат Александр Ржаненков: "Никто не отменял человеческое общение с властью"

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Депутат Заксобрания Александр Ржаненков до избрания в парламент около 27 лет проработал в сфере социальной политики Петербурга. В Год семьи ЗАКС.Ру поговорил с депутатом о мерах поддержки семей, вопросах, с которыми обращаются петербуржцы, а также проблемах, над которыми городским властям еще предстоит поработать.

- Вы почти три года являетесь депутатом Законодательного Собрания после 20 лет работы в профильном комитете администрации Петербурга. Где вам комфортнее, в Мариинском дворце или в Смольном?

- Если говорить об исполнительных органах власти и законодательном органе, скажу честно, мне комфортнее было в исполнительных органах власти. Я сам по натуре орговик и достаточно подвижный человек, всегда хотелось решать вопросы быстро, оперативно. В исполнительном органе власти была такая возможность. Ты видишь результаты, по существу, достаточно оперативно, и получаешь простое человеческое удовлетворение, это стимулирует тебя на дальнейшую активность в работе.

Конечно же, я вспоминаю начало 2000-х годов, когда в Законодательном Собрании и правительстве были колоссальные конфликты в период губернатора Яковлева. Был период, когда мы не могли избрать председателя Законодательного собрания. Ни один нормальный закон не проходил из-за разных взглядов и сложностей при голосовании. Сегодня сложилось конструктивное, очень хорошее взаимодействие, несмотря на то что у нас шесть партий. Разные взгляды, но все, что касается социалки — по существу всегда единодушие. Каждая партия старается максимально использовать возможности для решения конкретной проблемы. Но мы ограничены возможностями бюджета, полномочиями федерального-регионального уровня, и эти в хорошем смысле "хотелки" не всегда проходят.

Конечно, в исполнительной власти было в какой-то степени комфортнее, но человек привыкает ко всему. Я по своей инициативе проводил отчеты в каждом районе города, и они сейчас продолжаются. Рассказываю о социальной службе, медицине, слышу их проблемы, отклики, принимаю после своего отчета 50−60 человек с вопросами. Эта обратная связь помогает анализировать действенность наших решений.

- Где больше именно работы "в поле", этих самых встреч: на должности председателя комитета или депутата Заксобрания?

- Сегодня обращений по профильной теме значительно меньше стало, потому что все механизмы и законы в нашем городе в социальной сфере очень четко работают. Более трех миллионов человек системно получают меры поддержки. У меня появилась дополнительная нагрузка: тема медицины, колоссальное количество вопросов, связанных с жильем, в отрасли труда и занятости… Конечно, увеличилось и количество обращений с учетом этих направлений. Но по большому счету и тогда, и сейчас я владел информацией и всегда старался эти сопутствующие вопросы помогать решать.

Благодаря длительному периоду работы в системе исполнительных органов власти я в прекрасных контактах с руководителями комитетов и районных администраций. Это дает возможность и быстро ориентироваться, и решать вопросы. Многие люди не связывают полномочия законодательной власти с исполнительной. Обращаются с обычными житейскими вопросами, которыми занимается тот или иной орган. Каждый день удается на основании этой возможности решать их проблемы, а порой и человеческие судьбы, спасать людей.

Меня критиковали коллеги, за то, что "вот ты берешься не за свои вопросы". А я всегда был уверен, если к тебе приходит человек и его обращение не относится к твоей компетенции, но он видит в тебе представителя власти, ты просто обязан передать этот вопрос тому, от кого это зависит, и попытаться убеждать его, понуждать к поиску решения.

Случалось, заходишь в какой-то дом, люди смотрят на тебя не как на председателя комитета социальной политики, а как на председателя комитета здравоохранения. Нет понимания разницы. С людьми нужно системно общаться. От этого авторитет и уважение к власти. Я глубоко убежден, сегодня в этой части мы не дорабатываем. Я вспоминаю советский период времени, в любой исполком можно было войти любому человеку. Сегодня электронные возможности, ограничения, пропуска и так далее, а человеку нужно быстро решать. Никто не отменял человеческое общение с властью, и оно должно быть.

- Чуть более двух тысяч обращений к вам поступило в прошлом году, кажется?

- Я не хочу сравнивать со своими коллегами, у каждого свой круг общения, возможности информационные. Это не значит, что я активнее работаю. Здесь нет оценки эффективности как в бизнесе, к сожалению. Поэтому у меня есть свой взгляд на эту тему.

Что касается приемов. Я веду и от партии приемы. Количество обращений за месяц на Конногвардейском бульваре около 400. Люди идут с социальными проблемами. Они знают, куда идут. Это не моя заслуга в принципе, это направление деятельности такое. Помимо этого, у меня доступен телефон для любого человека. На любой встрече я его даю, постоянно обращаются, я нахожу возможность сам или через помощников отвечать. Мы ведем прием на Рубинштейна постоянно. Я многие вопросы не фиксирую. В магазин идешь, или в бане. Каждое воскресенье хожу в баню, и там приемы, у дома приемы. Это нормально, хотя обременительно. Вы назвали там две с лишним тысячи — это только формальные, а так их большое количество.

Чувствую ответственность свою перед теми людьми, с которыми постоянно контактирую, а есть и злоупотребление. И таких случаев немало, когда, знаете, сделаешь одно-другое, а потом это входит в привычку, и человек уже рассчитывает, что в порядке вещей ты должен это делать, к сожалению. Поэтому разные случаи бывали, и с ножами набрасывались.

- На что жалуются чаще? С какими проблемами сталкиваются петербуржцы?

- Первое и главное — это уровень пенсий. Он, к сожалению, не высок, и на эту тему, конечно же, идут активные обсуждения. Кстати говоря, одна из инициатив, которую высказал губернатор, а президент поддержал — это инициатива жителей нашего города, и она была решена — произведена индексация работающим пенсионерам. Народ везде и всюду высказывается. Инфляционные процессы есть, цены увеличиваются, пенсия не растет. И это напряжение постоянное. Конечно, на федеральном уровне пытаются изыскивать возможности выплат. У людей в этой части есть к власти недовольство, потому что, с моей точки зрения, должна быть ежегодная индексация пенсий с учетом инфляционных процессов. У нас это в силу определенных причин делается, к сожалению, далеко не всегда оперативно и своевременно.

Вторая тема — вопросы, связанные с медициной, с возможностью системного получения диспансеризации и постиковидной реабилитации. По лекарственным препаратам: до 70% препаратов мы получали из-за рубежа. Сегодня кластер производств государственных и особенно в Санкт-Петербурге очень здорово развивается, но есть особенности с заменой.

Жилищное хозяйство. Сегодня большое количество проблем. Система в нашем городе крайне изношена. Здесь нужно вкладывать колоссальные деньги. Опять же, мы приняли закон о реновации, который отменили-приостановили. Непродуманность наших совместных действий в прогнозе на реакцию населения. Мы ориентировались на Москву, где серьезные инвестиции. У нас таких возможностей нет.

Или транспортная реформа, парковки. Сначала нужно было проработать параллельно, если не раньше, процессы парковок во дворах центральных районов, чтобы не "забивали" их те, кто приезжает или на работу, или в гости. Там где-то шлагбаумы есть, где-то нет. И этот транзит никак не закрыть, бесконечные проблемы, там паркуется "черт-те кто". Скорой помощи не подъехать, местные жители страдают. Сегодня много вопросов по парковкам инвалидов. Пример приведу. Парень с ампутацией ног, у него беременная жена. У дома есть парковка и два инвалидных места. И он пытался решить вопрос, чтобы ему как-то системно парковаться. Его посылают туда-сюда, хотя он становится на эту инвалидную парковку, вроде как все нормально, но она не оформлена надлежащим образом комитетом транспортным и формально не является инвалидной парковкой, и его штрафуют. Такие житейские моменты.

Много других проблем. Например, вопрос протезирования для наших бойцов СВО и детей. К сожалению, инерция на всех уровнях достаточно большая. Отсюда люди страдают, много забюрократизировано. Нам всем вместе надо находить более быстрые решения. Вроде бы законные, объективные отказы идут, а вопрос-то не решается из-за такого рода непродуманных механизмов решения. В общем, это раздражает. Но и потом, честно вам скажу, приходит сегодня во власть много людей, не совсем подготовленных.

- Социальная поддержка семьи для депутатов 7-го созыва — одно из основных направлений деятельности. Какие бы вы выделили принятые законопроекты за последний год в этой сфере?

- Мы исходим из потребностей населения, семей и возможностей бюджета. В этой связи седьмой созыв принял законопроект о подарочном наборе, очень востребован, он с первого августа начнет действовать. Мы постоянно вносили изменения на расширение возможностей нашего материнского капитала для разных категорий, по разным направлениям. Если изначально только на жилье, обучение, лечение, то сейчас значительно шире. И объемы средств увеличились, и срок их действия и категория, к примеру, теперь материнский капитал выплачивается при рождении третьего и последующих детей. Увеличили возможности финансирования. Для многих категорий многодетных выплаты. Расширили дополнительные возможности предоставления социальной няни для семей, которые имеют троих и более детей.

Я на себе это испытал, когда у дочери родились двойняшки. Мы инициировали закон по социальной няне для детей, для семей, которые родили двойню, тройню. Если бы не было возможности за счет города иметь няню, это просто трудно представить, как справляться с детьми. Бесплатные детские сады, беспрецедентное решение, это затраты очень большие. И ведь принять это решение, имея разные взгляды, имея другие проблемы было непросто, это тоже решение нашего созыва и губернатора.

Знаете, хотелось бы больше принимать таких решений. Принять-то их можно, а обеспечить далеко не всегда возможно. Я искренне скажу, благодаря позиции губернатора, кто бы как ни относился, у нас город имеет стабильный развивающийся бюджет, который позволяет обеспечивать принятые законы. Это ведь непросто, меняется ситуация, инновационный процесс, количество людей во многом увеличивается, льготных и так далее, это дополнительные затраты и принимать дополнительные меры не всегда возможно, в силу возможностей бюджетных источников.

Ни в одном городе, даже в Москве, нет такого перечня мер поддержки для семей, как у нас. Конечно, бюджет Москвы и наш… Три года назад бюджет комитета социальной политики был порядка 150 миллиардов рублей. Бюджет аналогичного комитета Москвы полтора триллиона — бюджет нашего города. Но тем не менее, мы находим в рамках своих полномочий меры семейной поддержки. Можно гордиться той системой, которая в нашем городе создана для семьи и детства. Ни в одном городе сегодня нет ведь центров семьи и детства, как у нас в каждом районе. Центры для взрослых, центры для детей, инвалидов. Они требуют развития, кадрового потенциала, дополнительных технических возможностей. У нас увеличилось количество детей-инвалидов, потому что медицина шагнула вперед и у нас выхаживают детишек сегодня. Их стало меньше в стационарах, больше в семьях.

- Вы говорили про материнский капитал региональный, например. Множество законопроектов парламент принял по расширению как раз того перечня, на который можно направить средства. Но все равно я слышал от ваших коллег мнение, что он часто висит "мертвым грузом" и его не могут использовать родители.

- Здесь есть объективные причины и субъективные. Это в первую очередь зависит от самой семьи. Конечно же, были бы у нас стабильные условия и возможности, не было бы там каких-то нецелевых использований. Есть эта сумма — в зависимости от твоей ситуации принимай решение, как ее использовать. Было бы идеально, если бы мы представили такую возможность, но мы прекрасно понимаем, что выплатить эту сумму сразу же проблематично бюджету.

Кстати, сумма не теряется, ежегодно индексируется. Сегодня 451,6 тысяч рублей на земельный капитал и 203,8 тысяч рублей материнский капитал. На сегодняшний день около 40 тысяч семей по городу воспользовались этим. И здесь решение откладывать использование этих возможностей по разным причинам принимает семья.

Есть детская карта, и при рождении ребенка семье выделяется ежемесячно конкретная сумма, но для конкретных целей: для приобретения продуктов питания, одежды… Перечень утвержден правительством, чтобы не использовались на нужды матери или отца, извините, вплоть до пьянки. Есть маргинальные семьи.

Другие регионы пошли иным путем. Для многодетных семей предоставляются земельные участки на разных условиях, в зависимости от ценза оседлости. У нас нет территории, чтобы выделять. По договоренности с областью предоставляем возможность. Мало кто идет, неудобно многодетным ездить, но земельный капитал активно работает. Что касается материнского капитала, он эффективно действует. Продлен период его действия, чтобы дать манёвры людям. Тема совершенствуется, мы за эти три года ввели порядка 20 дополнительных направлений в Социальный кодекс в этой части. И будем дальше совершенствовать.

Самая главная задача сегодня, с моей точки зрения, в направлении семьи и детства — мотивировать рождение первого ребёнка. Если мы не будем это делать, не будет у нас второго, третьего и так далее. У нас есть отдельные меры, они действуют. Например, дополнительные выплаты семьям, которые родили в возрасте от 19 до 24 лет — им выплачивают 68,8 тысячи рублей. Колоссальное достижение, что сегодня в нашем городе более 55 тысяч многодетных семей. И их число системно увеличивается. Это уникальные, прекрасные семьи, но все равно надо мотивировать молодежь на рождение первого ребенка.

Отложенное рождение не только у нас, во всем мире. В 29−30 лет самое первое рождение. Во время моей молодости материальная составляющая важна была, но она не была главной. Сегодня изменились ценности у молодежи: карьера, работа, создание возможностей для содержания семьи... Это понимаемо, но здесь нужно принимать радикальные меры.

Каждый год в нашем городе увеличивается количество пенсионеров на 30−40 тысяч. А кто будет обеспечивать пожилых людей? Привлечение извне рабочей силы пока в какой-то степени спасает. Поэтому и президент об этом сказал, и нам нужно все делать для того, чтобы давать возможность рожать детей как можно раньше. Тут много всяких разных фантазий. Отключить свет, запретить всякие блага и так далее. Ну, это, конечно, шутки. Тем не менее, мы недооцениваем сегодня ситуацию, потому что живем в более комфортных условиях. Что будет дальше? А мы же видим территорию, какая наша, да? Мы видим отношение к нам недружественных стран. А силы откуда брать? В общем, вопросов много. И тем не менее, сегодня в вопросах семьи и детства очень много сделано, но без мотивации на рождение первых детей у нас будет все больше и больше проблем.

- Вы упоминали Петербург как один из пионеров каких-либо мер поддержек, а вы следите за опытом других регионов? Что перенимаете или собираетесь, может, перенять?

- Обязательно. Иногда у нас есть такое ощущение кичливости, что мы "вот такие, мы в таком городе, у нас такие возможности" и так далее. Мы это видим. Я всегда считал, не надо этим кичиться. В других субъектах есть моменты очень эффективные, позитивные и даже иногда и лучшие, и нужно это использовать. А то, что мы имеем такие блага, это благо не только наших жителей города, это благо нашего государства, что нам создали такие возможности, предки, прошлое поколение.

У многих регионов меры поддержки больше привязаны к своим территориальным, национальным признакам, и это очень здорово. Те, кто в сельской местности, например, у них возможности материнского капитала направлены на то, чтобы сдержать отток населения, привязывая их к социальным потребностям, к жилью, к дополнительным выплатам разовым. Но это такие единичные моменты.

У нас есть социальный контракт — выделение средств на открытие своего дела. В других субъектах он очень эффективен, у нас в силу разных причин это не так. Но мы этот опыт изучаем — далеко не всегда он у нас приемлем в силу мегаполиса. Они тоже исходят из своих финансовых источников.

В силу понимаемых причин ряд регионов освобождены от многих федеральных налогов и могут за этот счет развивать инфраструктуру, помощь, много чего. Крайне позитивно это отражается. По-разному люди относятся, но далеко не всегда объективно оценивают ситуацию. Примерять опыт этих возможностей для Санкт-Петербурга неправильно. Понятно, что наши деньги используются для других субъектов, выравнивать надо. Пример приведу, у нас есть ветераны труда, их в городе более 600 тысяч человек. Меры поддержки вступают в силу, когда человек выходит на пенсию. Он может этот статус получить раньше, а меры поддержки по достижению пенсионного возраста. Каждый регион наделен правом устанавливать эти меры самостоятельно. Но в нашем городе в советский период времени приехало на работу очень много из других регионов, осели здесь, жили, живут, родители остались где-то, потом забирают их сюда. Человек приехал сюда проживать, а он ветераном труда в другом регионе был, здесь он уже не ветеран труда. Пенсия у нас во всех субъектах одинаковая. За счет возможности региона есть разные доплаты. Приехал, а не может пользоваться бесплатным проездом, например, ветеран туда. Мы вышли с инициативой, чтобы те субъекты, которые принимали такого рода решение по льготам своим ветеранам, если он переезжает в наш регион, чтобы они продолжали его дальше поддерживать, иначе это неправильно. Мы не можем ему предоставить эти меры как ветерану труда, потому что он по другим критериям оценивался там.

Мы постоянно обмениваемся информацией с другими регионами, но как конкретный пример Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Как только мы принимали дополнительные меры поддержки в свое время для наших жителей, так люди из других регионов переезжали, регистрировались и получали их тоже. Но эта тенденция постоянно была, и мы договорились теперь, и это уже действует, что если мы принимаем меры поддержки, то мы делаем одинаково, чтобы не создавать проблем. Очень хорошее сложилось взаимодействие с Ленинградской областью по всем направлениям и в медицине, и в социалке, и в транспорте.

Хочу сказать, что в социальной сфере кадры, которые работают во всех регионах, и у нас в том числе — это удивительные люди. Сегодня в социальной системе работает примерно 25 тысяч человек. Заработная плата одна из самых низких. Кстати, президент и губернатор поддержал увеличение этих выплат. Ведь сегодня, например, они занимаются семьями участников СВО, а там не будешь временные регламенты соблюдать. Это днём и ночью люди обращаются, их становится больше, а доплата за это обслуживание этим людям, к сожалению, не идёт, специально кадры для этого никто не готовил. Просто так не каждый может общаться с семьей, которая оказалась в таких условиях. Нужно иметь особую психологию, понимание законов, желание помочь. Горжусь тем, что основной состав людей в нашей системе — это достойнейшие люди, которые не за заработную плату пришли работать, а от души готовы помогать людям.

Мало того, к этой "армии" подключается примерно тысяч десять волонтеров, сотрудников общественных организаций, негосударственных учреждений, которые тоже нашли возможность, мы их поддерживаем мерами финансовой поддержки, юридической и многими другими. Теперь достаточно большое количество компаний, которые на этом поле работают, а мы им возмещаем затраты, нам не надо строить многие объекты, не надо кадровыми вопросами заниматься. Мы возмещаем по определенным тарифам те суммы, которые они тратят на конкретного человека. Очень эффективно действует система, и дай бог, чтобы дальше развивалась.

- Недавно вы представили собственную нейросеть "Электроник", в которой собраны все действующие меры соцподдержки. Расскажите, как вообще появилась идея создать такого "помощника"?

- Это не моя идея, я благодарю своих молодых помощников уникальных, которые предложили и креативно используют эти возможности. Такие мысли появились — и сразу же внедрили. Просто фантастика, честно скажу, потому что за короткий период времени обратились сотни, тысячи человек, и не тратя время, получают сразу же письменную информацию, объективную, справедливую, реальную.

Я хочу сейчас внедрить его не только для себя. Конечно, это здорово, но я хочу пригласить комитет по информационной связи, пригласить наше здравоохранение, социалку, жилищный. Внедрить эту расширенную возможность в их направлениях, снять какие-то очереди, напряжение. Не так, как сегодня у них существует: зайди на сайт, посмотри, и потом непонятно что, как использовать... А здесь сразу же человек получит то, что он хотел, и как действовать. Я в ближайшее время соберу коллег и постараемся это переложить на эти отрасли, чтобы расширить возможности.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга