На празднование перенесения мощей Александра Невского потратят 14,4 млн рублей

Празднование дня перенесения мощей святого князя Александра Невского обойдется бюджету Петербурга в 14,4 млн рублей, обратил 2 августа внимание канал "Осторожно, Петербург". Поставщика услуг определил городской комитет по культуре, информация об этом появилась на портале госзакупок. Мероприятие будет включать в себя крестный ход по Невскому проспекту, оно состоится 12 сентября.

Кроме крестного хода, в программу мероприятия войдут литургия в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, чествование кавалеров ордена Александра Невского, возложение цветочной гирлянды к могилам кавалеров ордена и праздничный концерт. Также запланированы мастер-классы по хореографии и по различным видам декоративно-прикладного искусства, включая резьбу и роспись по дереву и изготовление народной куклы.

Выступать перед собравшимися предстоит двум вокальным коллективам из восьми и 10 человек соответственно, ансамблю звонарей, хору из не менее чем 15 клириков епархии и двум солистам. Ведущий мероприятия должен иметь звание не ниже заслуженного артиста Российской Федерации. Для проведения мероприятия подрядчику предстоит установить сцену с необходимым оборудованием.

Информация о победителе конкурса отсутствует на портале госзакупок. Известно лишь, что итоговая стоимость закупки соответствует изначально заявленной. При этом в 2025 году на проведение аналогичного мероприятия потратили 12 млн рублей. Исполнителем контракта стало ООО "Образовательно-консультационный центр "Успех"".

День перенесения мощей Александра Невского в Петербург ежегодно отмечается 12 сентября. В этот день в 1724 году император Петр Великий собственноручно перенес мощи князя в Александро-Невскую лавру, где они и хранятся сейчас. Традиция проводить в этот день крестный ход была прервана при советской власти и возобновлена в 2013 году.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру