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Новости 2 августа 2026, 15:23

На празднование перенесения мощей Александра Невского потратят 14,4 млн рублей

фото ЗакС политика На празднование перенесения мощей Александра Невского потратят 14,4 млн рублей

Празднование дня перенесения мощей святого князя Александра Невского обойдется бюджету Петербурга в 14,4 млн рублей, обратил 2 августа внимание канал "Осторожно, Петербург". Поставщика услуг определил городской комитет по культуре, информация об этом появилась на портале госзакупок. Мероприятие будет включать в себя крестный ход по Невскому проспекту, оно состоится 12 сентября.

Кроме крестного хода, в программу мероприятия войдут литургия в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, чествование кавалеров ордена Александра Невского, возложение цветочной гирлянды к могилам кавалеров ордена и праздничный концерт. Также запланированы мастер-классы по хореографии и по различным видам декоративно-прикладного искусства, включая резьбу и роспись по дереву и изготовление народной куклы.

Выступать перед собравшимися предстоит двум вокальным коллективам из восьми и 10 человек соответственно, ансамблю звонарей, хору из не менее чем 15 клириков епархии и двум солистам. Ведущий мероприятия должен иметь звание не ниже заслуженного артиста Российской Федерации. Для проведения мероприятия подрядчику предстоит установить сцену с необходимым оборудованием.

Информация о победителе конкурса отсутствует на портале госзакупок. Известно лишь, что итоговая стоимость закупки соответствует изначально заявленной. При этом в 2025 году на проведение аналогичного мероприятия потратили 12 млн рублей. Исполнителем контракта стало ООО "Образовательно-консультационный центр "Успех"".

День перенесения мощей Александра Невского в Петербург ежегодно отмечается 12 сентября. В этот день в 1724 году император Петр Великий собственноручно перенес мощи князя в Александро-Невскую лавру, где они и хранятся сейчас. Традиция проводить в этот день крестный ход была прервана при советской власти и возобновлена в 2013 году.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


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