На проведение фестиваля "Владимирский LIVE" потратят до 5,3 млн рублей

Местная администрация МО "Владимирский округ" ищет подрядчика для организации ежегодного фестиваля "Владимирский LIVE", обратил внимание ЗАКС.Ру. На проведение мероприятия готовы потратить до 5,3 млн рублей, следует из данных на портале госзакупок.

Сам фестиваль в этом году продлится в течение двух дней с 29 по 30 августа. В первый день состоится лекция с элементами обзора творчества писателей, живших на территории "Владимирского округа". Мероприятие рассчитано на 50 слушателей с возможностью трансляции в интернете. В качестве лектора должен будет выступить экскурсовод с авторским каналом, за которым следят не менее 65 тысяч человек.

Основные события фестиваля развернутся во второй день. В Джазовом сквере на Загородном проспекте организуют пятичасовую концертную программу и устроят не менее четырех мастер-классов. Также для гостей мероприятия установят фотобудку с безлимитной печатью фотографий и возможностью оформления снимков с логотипом фестиваля.

В программу концерта войдут выступления четырех музыкальных коллективов, в том числе двух рок-групп и двух джазовых ансамблей. Под описание одного из коллективов, которых хотят видеть заказчики на сцене, подходит группа "МультFильмы", которая и ранее выступала на "Владимирском LIVE".

Также в рамках концерта запланировано "музыкально-творческое выступление актера театра и кино", имеющего звание заслуженного артиста России. Выступать ему предстоит под аккомпанемент трех гитар и баяна.

В 2025 году в рамках фестиваля выступали группы "Калинов мост", "МультFильмы", "Олоvо" и другие, а также Ленинградский диксиленд. Мероприятие длилось в течение трех дней и собрало за это время свыше трех тысяч гостей. На его проведение потратили 3,7 млн рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: "Владимирский округ" во "ВКонтакте"