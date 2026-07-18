На культурную программу Дней Петербурга в Пекине потратят до 25 млн рублей

Подготовка и проведение культурной программы Дней Санкт-Петербурга в Пекине обойдется городскому бюджету в сумму до 25 млн рублей, обратил внимание ЗАКС.Ру. Открытый конкурс объявили на портале госзакупок 17 июля, разместил его комитет по культуре Северной столицы.

Сама культурная программа должна будет пройти в столице КНР в конце октября — ноябре 2026 года. Для жителей Пекина устроят гала-концерт с участием ведущих творческих коллективов и солистов Петербурга, фортепианный концерт, покажут три спектакля современного танца, проведут мастер-классы по вокалу по балету и другие мероприятия.

Всего в Пекин прибудут не менее 37 представителей Петербурга, в том числе не менее 30 участников творческой части и не менее семерых членов административно-технической группы. Организатору предстоит обеспечить их билетами, местами в гостиницах в центре Пекина, предоставить переводчиков и перевезти сценические костюмы, декорации и прочее к местам проведения мероприятий.

Участниками концертной программы должны стать профессиональный ансамбль с балалаечниками, саксофонистами, аккордеонистами и другими музыкантами. Также предусмотрено участие оперных солистов, артистов балета и пианиста. Инструментальный коллектив также должен будет выступить в рамках приема, запланированного в Пекине от имени правительства Петербурга.

В конце мая комитет по промышленной политике объявил конкурс на организацию экспозиции и деловой программы Петербурга на международной выставке Mining Week&MinePro в Монголии. Начальная цена составила 28,9 млн рублей, по итогам конкурса ее уменьшили до 28 млн рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру