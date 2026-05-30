Смольный потратит до 28,9 млн рублей на стенд Петербурга на выставке в Монголии

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга готов заплатить до 28,9 млн рублей за организацию стенда и проведение программы Северной столицы на международной выставке Mining Week&MinePro 2026 в городе Улан-Батор в Монголии, следует из информации на сайте госзакупок. Победителю конкурса предстоит разработать дизайн-проект экспозиции города, арендовать площадку на мероприятии, оформить стенд Петербурга, а также обеспечить логистику, выпуск презентационных материалов и сопровождение официальной делегации.

Аренду выставочной площади на мероприятии комитет оценил в 2 млн рублей. Площадь экспозиции должна составить не менее 200 квадратных метров. При этом не менее 150 квадратных метров должны разместить в павильоне российской коллективной экспозиции и не менее 50 квадратных метров — на открытой уличной площадке.

На застройку экспозиции и оформление стенда Петербурга ведомство готово направить до 5,3 млн рублей. В рамках контракта подрядчик разработает и согласует дизайн с 2D‑ и 3D‑визуализациями, мебелью, а также планировкой функциональных зон, в том числе информационной части, мест для переговоров, обеденной зоны, технической и презентационных площадок. После завершения выставки подрядчик демонтирует конструкцию.

Для разработки деловой программы Северной столицы выделят до 3,5 млн рублей. Победителю конкурса нужно привлечь не менее 25 гостей из 10 организаций, подобрать ведущего и подготовить сценарий. Также планируется деловая сессия "Экспортный потенциал Санкт‑Петербурга", для которой потребуется оборудованная площадка вместимостью более чем на 25 человек, модератор и кейтеринг. В рамках сессии организуют встречи с потенциальными зарубежными партнерами.

В середине апреля петербургская делегация посетила Улан-Батор для участия в выставке на Неделе горнодобывающей отрасли.

Выставка Mining Week&MinePro 2026 пройдет с 16 по 18 сентября в районе Налайх Улан‑Батора в Монголии. Мероприятие организуют Национальная горнодобывающая ассоциация Монголии, Министерство промышленности и минеральных ресурсов и Управление по минеральным ресурсам и нефти. Выставка нацелена на организацию диалога поставщиков горнодобывающего оборудования и услуг. На ней участники смогут пообщаться с руководителями компаний и менеджерами по закупкам.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру