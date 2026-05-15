Цена судебного квартала на Тучковом буяне выросла до 62,5 млрд рублей

Стоимость контракта на строительство судебного квартала и Дворца танца Эйфмана в Петербурге увеличили с 56,9 млрд рублей до 62,5 млрд рублей, сообщила 15 мая "Фонтанка". По информации издания, соответствующее дополнительное соглашение подписали 13 мая. В приложении к документу сумма увеличения контракта в 5,7 млрд рублей указана как расходы на "дополнительные работы". Финансирование проекта рассчитано до 2027 года.

Обновленная версия контракта предусматривает повышение финансирования в 2026 году с 7,8 млрд до 12,7 млрд рублей, следует из данных с сайта госзакупок. Кроме того, в документе предусмотрены затраты на 2027 год в размере 776 тысяч рублей, хотя в предыдущих допсоглашениях они отсутствовали. Исполнение контракта рассчитано до 31 декабря 2028 года.

В изначальных версиях контракта стоимость строительства судебного квартала на Тучковом буяне и Дворца танца Эйфмана составляла около 36 млрд рублей. Впоследствии в июне 2024 года цена выросла на 1,3 млрд рублей из‑за подорожания материалов. В мае 2025 года цену подняли на 20 млрд рублей. Рост стоимости контракта объясняли дополнительными расходами.

В сентябре 2025 года на озеленение территории Судебного квартала на Тучковом буяне собирались потратить до 1,3 млрд рублей. До 15 сентября 2026 года комплекс также планировали благоустроить на сумму до 380 млн рублей.

Судебный квартал возводят на Тучковом буяне, чтобы перевести Верховный суд, Высший арбитражный суд и Судебный департамент при Верховном суде из Москвы в Петербург. На территории комплекса также планируют разместить Дворец танца Эйфмана. Тучков буян выбрали для строительства в 2016 году с планируемым завершением работ к концу 2020 года, однако сроки реализации проекта неоднократно сдвигались. В 2019 году власти предложили обустроить на этой территории парк, однако от этих планов отказались и сохранили участок под судебный квартал. В начале 2023 года срок завершения его возведения перенесли с 2024 на 2028 год.

В конце марта 2026 года балетмейстер Борис Эйфман обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой взять ситуацию с Дворцом танца на контроль и обеспечить ввод здания в эксплуатацию в 2027 году.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру