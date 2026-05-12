Смольный потратит до 7,2 млн рублей на петербургский фестиваль в Вологде

Комитет по внешним связям готов потратить до 7,3 млн рублей на организацию межрегионального фестиваля "Дни Санкт-Петербурга в Вологодской области", обратил 12 мая внимание канал "Осторожно, Петербург". Победителю предстоит провести концерт, организовать торжественный прием гостей, презентацию "петербургских" блюд и творческие мастер-классы. Фестиваль направлен на укрепление межрегиональных связей между Вологодчиной и Северной столицей. В рамках закупки предусмотрено приобретение алкогольных напитков.

Организацию фестиваля петербургской культуры в Вологде комитет оценил в 5,2 млн рублей. Из этих средств около 1,4 млн рублей планируют направить на проведение концерта творческих коллективов Северной столицы. Подрядчик обязан соорудить сцену и зрительный зал, включающий 100 мест в партере и не менее 200 дополнительных посадочных мест за партером. На творческие мастер-классы комитет по внешним связям готов потратить 487 тысяч рублей.

Для презентации проекта "Петербургская кухня" комитет определил стоимость в 266 тысяч рублей. В качестве примеров блюд в объекте закупки указали рыбное ассорти, царские щи, корюшку и ряпушку, стерлядь в шампанском, ромовую бабу и клюквенный морс. В списке напитков на приеме и концерте указали вино, водку и коньяк.

Организацию торжественного приема гостей Смольный оценил в 1,8 млн рублей. Из этих средств 848 тысяч выделили на меню мероприятия. Прием рассчитан не более чем на 100 человек и должен включать в себя банкет и концерт.

Фестиваль состоится в Вологде с 17 по 18 июля 2026 года. В рамках мероприятия также пройдет торжественно-траурная церемония возложения цветов к мемориалу "Жителям блокадного Ленинграда" и встреча петербургской делегации с блокадниками Ленинграда, проживающими в регионе. В августе 2025 года Дни Вологодской области прошли в Петербурге. Их посетили, в том числе, губернатор Вологодчины Григорий Филимонов, спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский и вице-губернатор Алексей Корабельников.

