Губернатор Вологодчины Георгий Филимонов приехал в Петербург на Дни Вологодской области, сообщила 1 августа пресс-служба Смольного. Дни региона пройдут в Петропавловской крепости 1 и 2 августа.

Церемония открытия фестиваля состоялась на Соборной площади Петропавловской крепости. Помимо Филимонова, в ней приняли участие полпред президента России в СЗФО Александр Гуцан, спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский и вице-губернатор города Алексей Корабельников.

Фото: Telegram-канал Георгия Филимонова

Глава Вологодчины поблагодарил губернатора города Александра Беглова за теплый прием и напомнил об узах дружбы и братства между регионами.

"Тысячи вологжан отдали свои жизни во время Ленинградской битвы. Мы сделаем все, чтобы пронести через века и сохранить память об этом подвиге. В рамках Дней Вологодской области мы расскажем о нашем торгово-экономическом, культурно-гуманитарном, инвестиционном и туристическом потенциале", - отметил Филимонов.

В своем Telegram-канале глава Вологодчины рассказал, что пригласил петербургские компании стать резидентами новой особой экономической зоны в Лесково и в Великом Устюге. Кроме того, он призвал петербуржцев и гостей города полюбоваться вологодскими святынями и красотами природы.

Напомним, о проведении Дней Вологодской области Беглов и Филимонов договорились на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года (ПМЭФ-2025). Фестиваль пройдет с 1 по 2 августа в Петропавловской крепости, там все желающие смогут посетить ярмарку вологодских товаров, ознакомиться с экспозицией "Сокровища Русского севера" и увидеть реконструкцию средневековой Руси от Белозерской дружины.

Отметим, что ранее Филимонов признавался, что любит посещать Петербург.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного