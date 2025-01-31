Глава Вологодской области о Петербурге: "Люблю здесь бывать"

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов 31 января в своем telegram-канале рассказал, что ему нравится посещать Петербург, даже если поездка получается недолгой.

"Командировка. Фото по традиции. Меланхолия, эстетика, величие и слава города на Неве. Люблю здесь бывать, хоть и редко доводится. Даже если на пару часов прибыл", - написал Филимонов и приложил несколько кадров с видами Дворцовой площади, Петропавловской крепости и стрелки Васильевского острова.

Напомним, что Георгий Филимонов возглавляет Вологодскую область с сентября 2024 года. В декабре 2024 года Филимонов открыл в Вологде памятник Иосифу Сталину. 23 января 2025 года чиновник анонсировал установку памятника Ивану Грозному.

Фото из Telegram-канала Георгия Филимонова