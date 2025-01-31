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Новости 17:39

Глава Вологодской области о Петербурге: "Люблю здесь бывать"

фото ЗакС политика Глава Вологодской области о Петербурге: "Люблю здесь бывать"

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов 31 января в своем telegram-канале  рассказал, что ему нравится посещать Петербург, даже если поездка получается недолгой.

"Командировка. Фото по традиции. Меланхолия, эстетика, величие и слава города на Неве. Люблю здесь бывать, хоть и редко доводится. Даже если на пару часов прибыл", - написал Филимонов и приложил несколько кадров с видами Дворцовой площади, Петропавловской крепости и стрелки Васильевского острова.

Напомним, что Георгий Филимонов возглавляет Вологодскую область с сентября 2024 года. В декабре 2024 года Филимонов открыл в Вологде памятник Иосифу Сталину.  23 января 2025 года чиновник анонсировал установку памятника Ивану Грозному

Фото из Telegram-канала Георгия Филимонова


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