Филимонов анонсировал установку памятника Ивану Грозному в центре Вологды

На Кремлевской площади в центре Вологды появится памятник царю Ивану Грозному. С февраля по март пройдет конкурс на эскиз памятника, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале 23 января. Вопрос о создании монумента обсуждали на оперативном совещании с членами правительства и главами муниципальных образований.

"Для Ивана IV Вологда была местом воплощения амбициозных планов. Царь хотел превратить её в столицу Русского государства. При нём началось активное строительство каменной крепости, заложили каменный соборный храм. <...> Чтим предков, создаём будущее, побеждаем", - написал Филимонов.

Глава региона отметил, что площадь, на которой будет установлен монумент, будет отремонтирована силами компании "ФосАгро". Издание РБК со ссылкой на слова заместителя губернатора Владимира Осиповского отмечает, что установить монумент собираются не позже августа 2025 года.

Напомним, в декабре 2024 года Филимонов открыл в Вологде памятник Сталину.

Константин Леньков / Фото из Telegram-канала Георгия Филимонова