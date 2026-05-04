Горизбирком потратит до 32 млн рублей на ДМС для сотрудников

Санкт-Петербургская избирательная комиссия готова потратить до 32,1 млн рублей на оформление добровольного медицинского страхования сотрудников территориальных избирательных комиссий, следует из данных с сайта госзакупок. В общей сложности подрядчику предстоит оформить полисы ДМС для 466 сотрудников Горизбиркома и ТИК №1-64. Работники УИК в закупочной документации не указываются.

Работников разделили на четыре категории в зависимости от занимаемой должности. Для 1‑й и 3‑й групп страховка распространяется также на членов их семей, тогда как для сотрудников 4‑й группы страхование оформляется исключительно на самих застрахованных, без включения родственников. Право на ДМС сохраняется за детьми, обучающимися очно, до достижения ими 23 лет. В случае увольнения сотрудника с должности полис прекращает свое действие на следующий день.

Минимальный объем страхового покрытия на одного сотрудника составляет 8,5 млн рублей. В рамках полиса ДМС должно обеспечиваться покрытие амбулаторной помощи, вызовов врача-терапевта на дом, стоматологии, скорой медицинской помощи и лечения в стационаре. Конкретный набор опций зависит от категории должности сотрудника. Ряд ситуаций не признается страховым случаем, например, ВИЧ-инфекция и ее осложнения, психические заболевания, туберкулез, косметология и пластическая хирургия.

Условия закупки Горизбиркома схожи с проектами контрактов, ранее размещенными Законодательным собранием, аппаратом детского омбудсмена и Контрольно-счетной палатой по оформлению полисов ДМС. Так, стоимость добровольного страхования для депутатов городского парламента оценили в 24,5 млн рублей. КСП готова потратить до 7,5 млн рублей на полисы ДМС для своих сотрудников. Для ДМС работников аппарата уполномоченного по правам ребенка в Петербурге хотели потратить до 2 млн рублей.

В ноябре 2025 года Заксобрание приняло закон о предоставлении ДМС за счет бюджета для чиновников и депутатов. На следующий день документ подписал губернатор Александр Беглов. Инициативу внесли в качестве поправки ко второму чтению законопроекта о вопросах госслужбы. В середине февраля губернатор Беглов подписал постановление о предоставлении ДМС чиновникам Смольного и членам их семей.

