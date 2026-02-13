Беглов подписал постановление о ДМС для чиновников Смольного

Губернатор Петербурга Александр Беглов 13 февраля подписал постановление, регулирующее оформление добровольного медицинского страхования (ДМС) для себя, членов городского правительства и их семей, обратила внимание "Фонтанка". Ранее Заксобрание Петербурга приняло соответствующий закон.

Постановление Беглова от 13 февраля устанавливает положение и порядок страхования. В нем говорится, что страхователем выступает администрация Петербурга. Страховая организация будет определяться по итогам конкурсных процедур – ею сможет стать лицензированная компания, победившая в тендере.

Согласно положению, полисы ДМС предусмотрены для губернатора, заместителей госслужащих Петербурга, а также для отдельных категорий гражданских служащих. В перечень включены руководители и сотрудники Смольного, страхование распространяется и на их близких.

Заксобрание Петербурга приняло закон о ДМС за бюджетный счет для чиновников Смольного 26 ноября. Во второй половине декабря ЗакС определился с поставщиком услуг ДМС для депутатов и сотрудников парламента. Победителем объявили организацию, согласившуюся оказать услуги ДМС за 24,5 млн рублей.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру