Смольный потратит до 4,2 млн рублей на мероприятие ко Дню партизанской славы

Комитет по культуре Петербурга организует мероприятие ко Дню партизанской славы стоимостью до 4,2 млн рублей, следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок 9 февраля. Мероприятие должно состояться не позднее второй половине марта. Сам памятная дата отмечается 29 марта.

В техническом задании указано, что мероприятие пройдет на площадке, вмещающей не менее 300 зрителей. Во время концертной программы выступят солисты ведущих музыкальных театров Петербурга с оперным репертуаром, оркестр, хореографический коллектив. На оплату услуг артистов выделили один миллион рублей.

Притом больше всего средств сотрудники комитета планируют потратить на организацию светового, звукового, музыкального сопровождения и других монтажных работ - сейчас в смете на это заложено более 1,4 млн рублей.

Ранее ЗАКС.Ру сообщал, что комитет территориального развития потратит до 6,5 млн рублей на праздничный концерт, приуроченный ко Дню местного самоуправления.

