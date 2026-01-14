КТР потратит до 6,5 млн рублей на празднование Дня местного самоуправления

На празднование Дня местного самоуправления в 2026 году могут потратить до 6,5 млн рублей, обратил внимание ЗАКС.Ру. Электронный конкурс по организации и проведению мероприятия объявил 14 января комитет территориального развития, информация об этом появилась на портале госзакупок.

День МСУ ежегодно отмечается в России 21 апреля. Праздничный концерт должен будет состояться в период с 13 по 26 апреля. Местом его проведения заранее обозначен Центр современного искусства имени Сергея Курехина, вместимость зала должна быть не менее 700 зрителей.

Подрядчику предстоит подготовить сцену, составить сценарий мероприятия и организовать постановку, а заодно обеспечить охрану, фотосъемку и прочее. Для этого следует привлечь режиссера с опытом работы на не менее чем пяти подобных мероприятиях. Сама концертная программа должна длиться не менее 1 часа 10 минут и не более 1 часа 40 минут.

В этом году в сопроводительной документации отсутствует примерный набор артистов, которых бы КТР хотел видеть на праздновании, хотя в аналогичной прошлогодней закупке список имелся. Сейчас же заказчик обошелся без поименного перечисления музыкантов.

На сцене хотят видеть одного эстрадного исполнителя со статусом не ниже заслуженного артиста РФ, его коллегу — победителя всероссийских конкурсов, двух лауреатов международных конкурсов, камерный оркестр из не менее чем 13 человек и вокально-хореографический ансамбль с опытом выступления на общегородских мероприятиях. Компанию им должны составить исполнитель с опытом участия в телешоу (Голос", "Три аккорда", "Суперстар! Возвращение", "Точь-в-точь", "Золотой Граммофон", "Две звезды", "Живой звук", "Достояние республики", "Большие гонки", "Угадай мелодию" и "Фактор „А"") и музыкальная группа из пяти человек, ставшая лауреатом таких премий, как "Золотой граммофон", "Шлягер года", "Звездная страна", "Звезды дорожного радио", "Овация", "Шансон года", "Фигаро" и "Золотой Остап".

Помимо этого, подрядчик должен подготовить 20 цветочных букетов и сувенирную продукцию. Во втором случае речь идет о трех нагрудных знаках, трех статуэтках, 10 подарочных наборах, 100 медалях, одном кубке и пяти искусственных хрустальных шарах.

За два часа до концерта состоится фуршет на 50 персон. Исполнитель должен подготовить различные канапе и тарталетки, а также горячие и холодные напитки и посуду.

Годом ранее площадкой для праздничного концерта послужил БКЗ "Октябрьский". Потратить на мероприятие были готовы до 6,2 млн рублей, в итоге оно обошлось бюджету в 5,9 млн рублей. Контракт в тот раз заключили с ООО "Карнавальная ночь".

Андрей Казарлыга / Фото: Совет муниципальных образований