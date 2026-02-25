Смольный может потратить до 3,7 млрд рублей на новые трамваи

Комитет по транспорту проведет аукцион на покупку 23 трамвайных вагонов, сообщил "Коммерсантъ Северо-Запад" 25 февраля со ссылкой на пресс-службу ведомства. В комтрансе не назвали сумму, которую готовы отдать поставщику. По подсчетам специалистов, начальная стоимость может составить около 3,7 млрд рублей.

Изначально комтранс планировал закупить 25 трехсекционных трамвайных вагонов с начальной ценой 4,09 млрд рублей. Однако позже в ведомстве решили сократить размер закупки до 23 трамваев.

Новые вагоны планируют использовать на маршрутах № 100 и № 36. По мнению аналитика Владислава Булгакова, некоторые компании — участники аукциона могут снижать цены из-за сложностей на рынке производства трамваев. Поэтому есть вероятность, что итоговое количество купленных вагонов увеличится.

Специалисты транспортной отрасли также сообщили, что видят ряд проблем в системе общественного наземного транспорта Петербурга. Среди них — низкая скорость движения на большинстве линий и наличие невостребованных маршрутов.

Ранее в Петербурге компании подписали соглашение о строительстве четырех новых трамвайных линий. Их общая протяженность превысит 40 километров.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру