Новости 25 февраля 2026, 12:26

Смольный может потратить до 3,7 млрд рублей на новые трамваи

фото ЗакС политика Смольный может потратить до 3,7 млрд рублей на новые трамваи

Комитет по транспорту проведет аукцион на покупку 23 трамвайных вагонов, сообщил "Коммерсантъ Северо-Запад" 25 февраля со ссылкой на пресс-службу ведомства. В комтрансе не назвали сумму, которую готовы отдать поставщику. По подсчетам специалистов, начальная стоимость может составить около 3,7 млрд рублей.

Изначально комтранс планировал закупить 25 трехсекционных трамвайных вагонов с начальной ценой 4,09 млрд рублей. Однако позже в ведомстве решили сократить размер закупки до 23 трамваев.

Новые вагоны планируют использовать на маршрутах № 100 и № 36. По мнению аналитика Владислава Булгакова, некоторые компании — участники аукциона могут снижать цены из-за сложностей на рынке производства трамваев. Поэтому есть вероятность, что итоговое количество купленных вагонов увеличится.

Специалисты транспортной отрасли также сообщили, что видят ряд проблем в системе общественного наземного транспорта Петербурга. Среди них — низкая скорость движения на большинстве линий и наличие невостребованных маршрутов.

Ранее в Петербурге компании подписали соглашение о строительстве четырех новых трамвайных линий. Их общая протяженность превысит 40 километров.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






