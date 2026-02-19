Метро Петербурга готово потратить более 4 млрд рублей на уборку станций

"Петербургский метрополитен" объявил аукцион на оказание услуг по комплексной уборке станций, обратила внимание "Фонтанка" 19 февраля. Максимальная стоимость контракта превысила 4,1 млрд рублей. По условиям аукциона уборка должна пройти в течение трех лет, с 1 июня 2026 года по 31 мая 2029 года. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 10 марта текущего года.

Уборка предполагается на всех действующих станциях, включая "Театральную". В ее случае, однако же, работы начнутся после ввода станции в эксплуатацию. Техническое задание включает промывку пола, дверей, турникетов, лестниц, потолков, служебных помещений и не только. Отдельно составители ТЗ отметили чистку букв в названии станций на стенах. Также в техзадании прописана необходимость уборки грузонесущей системы и шахты на станции "Парнас".

Деньги на проведение уборки выделят из эксплуатационного бюджета самого метрополитена.

В январе специалисты Контрольно-счетной палаты приступили к проверке петербургского метро. Во время предыдущих проверок подземки специалисты отмечали нарушения при использовании имущества и бюджетных инвестиций.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру