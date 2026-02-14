Станцию "Брестская" убрали из схемы метро

В Петербурге пересмотрели проект Красносельско-Калининской линии метро и исключили из него станцию "Брестская", сообщила пресс-служба комитета по строительству в ответ на запрос одного из телеканалов Петербурга. Вместо "Брестской" на участке появится станция "Улица Доблести". Решение принято после корректировки трассировки коричневой линии метро по итогам геологических исследований.

До данным комитета, подрядчик в ходе подготовки проектной документации провел дополнительные проверки в районе станции "Петергофское шоссе". Исследования показали изменение границ размыва грунтов, что потребовало пересмотра маршрута линии на участке от "Юго-Западной" до "Сосновой поляны". В обновленной версии проекта станции "Улица Доблести" предусмотрены выходы на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Кузнецова, а также на пересечении улицы Доблести и улицы Маршала Захарова.

– Данный вариант расположения станций обеспечивает пешеходную доступность ближайших кварталов, снижение нагрузки общественного транспорта, активизацию деловой и жилой застройки вдоль линии, комфортную пешеходную инфраструктуру вокруг станций, – отметили в комитете.

Согласно новому плану, на участке предусмотрено строительство станций "Улица Доблести", "Петергофское шоссе", "Красносельская", "Сосновая поляна". В дальнейшем линию планируется продлить в сторону Стрельны. Завершить разработку маршрута предполагается в 2026 году. Окончательные сроки строительства и стоимость проекта определят после подготовки документации и прохождения государственной экспертизы.

Красносельско-Калининская линия открылась для петербуржцев в декабре 2025 года, когда в строй ввели первые станции коричневой ветки метро – "Юго-Западная" и "Путиловская".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру