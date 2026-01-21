Ленобласть готова передать Петербургу землю для строительства метро в Кудрово

Власти Ленинградской области согласны передать Петербургу землю под проектирование депо и наземного вестибюля станции метро "Кудрово", говорится в заявлении регионального комитета по транспорту. Текст опубликован 21 января в Telegram-канале "Админка Ленобласти".

"Правительство Ленинградской области готово передать участки под проектирование депо и наземного вестибюля станции, при необходимости за счет средств бюджета области выплатить компенсацию за изъятие земельных участков у собственников для последующей передачи их Санкт-Петербургу", — заявили в комитете.

Как отмечается, средства для выплаты компенсаций уже заложены в бюджете области. В комитете напомнили, что договоренность об изъятии земель под строительство метро была достигнута с Петербургом в августе 2025 года. В тексте отмечается, что также Ленобласть поддержала выделение Петербургу федерального финансирования на строительство метро.

Накануне о том, что Ленобласть занимается изъятием земель под строительство метро заявил на пресс-конференции в ТАСС вице-губернатор Петербурга Николай Линченко заявил. "Как только они будут переданы Санкт-Петербургу, мы сможем приступить в этапу проектирования", — отметил он. В свою очередь, глава городского комитета по строительству Игорь Креславский отметил, что "без финансирования федерального строительство не пойдет".

В декабре губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что власти Петербурга говорят о возможности открытия метро в Кудрово в 2029 году. За два месяца до этого губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о планах строительства метро до 2030 года. В списке станций, которые планируется ввести, "Кудрово" отсутствовало.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру