Станцию "Богатырский проспект" планируют открыть в 2029 году

Смольный планирует открыть станцию Невско-Василеостровской линии "Богатырский проспект" в 2029 году. Об этом 5 марта сообщил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко во время прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург". Эти сроки в администрации города называли и раньше.

- По срокам у нас - ориентируемся на 2029 год, - сказал вице-губернатор.

Линченко рассказал о деталях строительства новой станции зеленой ветки метро. Станцию "Богатырский проспект" построят вблизи от остановок общественного транспорта. Она расположится на пересечении Камышовой улицы и Богатырского проспекта, там же власти планируют разместить два подземных выхода с правой и левой стороны дороги.

В октябре 2025 года Линченко рассказывал о строительстве новых станций метрополитена во время чтения проекта бюджета Петербурга на следующие три года. Во время своего доклада он заявил, что в 2029 году на карте петербургского метро появится не только "Богатырский проспект" но и станция Невско-Василеостровской линии "Каменка".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру