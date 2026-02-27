Линченко пообещал открыть выход с "Театральной" к 2030 году

Первый выход со станции метро "Театральная" в Петербурге планируется ввести в эксплуатацию к 2030 году, рассказал вице-губернатор Николай Линченко 26 февраля во время отчета главы Адмиралтейского района Дмитрия Вакушина. Выход появится на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов на месте Дома быта.

– Проект планировки территории линейного объекта на выход утвержден правительством Санкт-Петербурга, и сегодня начата активная фаза проектирования основного выхода. К 2030 году выход на перекресток Декабристов и Лермонтовского будет введен в эксплуатацию, – заявил вице-губернатор.

В проекте планировки предусмотрены два выхода со станции. В Театральном сквере планировали построить вестибюль на месте АЗС "Роснефти", однако в приоритете Смольного сейчас находится строительство вестибюля на месте Дома быта.

Станция метро "Театральная" построена в подземной части еще в конце 2024 года, однако до сих пор не имеет ни одного выхода на поверхность. Сейчас она функционирует в режиме "на прогон". Поезда следуют от "Спасской" до "Горного института" без остановки на станции. В Смольном ранее заявляли, что первый выход планируется открыть в 2029 году.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру