Ограничения на "Балтийской" продлили до 20 марта

На станции петербургского метро "Балтийская" продлили ограничения в работе вестибюля до 20 марта. Причиной стал незавершенный капитальный ремонт эскалатора, сообщили 17 февраля в комитете по транспорту.

В соответствии с обновленным графиком, с 8:10 до 9:20 вход в вестибюль полностью закрыт, а с 17:00 до 19:00 ограничен. В ведомстве предупредили, что режим может корректироваться в зависимости от фактического пассажиропотока.

Для объезда петербуржцам предлагают воспользоваться соседними станциями метро и наземным транспортом. До станции "Технологический институт" можно доехать на автобусе №71 или троллейбусах №3 и №8, до станции "Нарвская" курсирует автобус №205.

Ограничения на станции метро "Балтийская" ввели с 5 декабря 2025 года, изначально они должны были действовать до 27 февраля. Теперь сроки продлены почти на месяц из-за продолжающихся ремонтных работ.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру