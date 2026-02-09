Первый состав "Балтийца" вышел в петербургском метро

Новый поезд серии "Балтиец" начал курсировать 9 февраля на Фрунзенско‑Приморской (фиолетовой) линии, сообщили в социальных сетях петербургского метрополитена.

Модель отличается от предыдущей версии обновленным интерьером салонов и техническими доработками – в пассажирских зонах вагонов установили дополнительные поручни у торцевых дверей, в зоне дверных проемов улучшили форму поручней, а в зоне самих дверей увеличили высоту ограничительного стекла.

"Также в составах "Балтиец" новой модификации установлена обновленная, более надёжная система электроснабжения, изменена система вентиляции салона с распределением потоков воздуха в вагоне, размещена автоматическая система обнаружения возгорания и пожаротушения", – написано в сообщении метрополитена.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что состав коричневого "Балтийца" проходит обкатку в метро. В будущем он будет курсировать по Красносельско-Калининской линии метрополитена. "Балтиец" произвели на Октябрьском электровагоноремонтном заводе – новые вагоны на 90% изготовлены из отечественных деталей, заявляли в Смольном.

Екатерина Гусева / Фото: Петербургский метрополитен