20 января 2026, 19:47

"Метропроект" заключил договор на изыскания для выхода с "Театральной"

фото ЗакС политика "Метропроект" заключил договор на изыскания для выхода с "Театральной"

Петербургский "Метропроект" заключил договор на выполнение инженерно-геодезических изысканий для строительства выхода со станции метро "Театральная", обратила 20 января внимание "Фонтанка". Стоимость работ составила 458,3 тысячи рублей, договор должен быть исполнен к 30 апреля.

Изыскания проведут для вестибюля, который предполагается сделать на месте автозаправки "Роснефти" на Театральной площади. Всего у станции собираются сделать два выхода, второй в дальнейшем появится на месте нынешнего "Дома быта", расположенного на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов. Сейчас "Театральная" не обслуживает пассажиров, поезда проходят мимо нее без остановки.

"Роснефть" и владельцы и "Дома быта" неоднократно высказывались против планов строительства выходов на месте принадлежащих им объектов. Тем не менее, в июле 2025 года губернатор Александр Беглов утвердил существующие планы.

В прошедшем ноябре появилась информация о планах начать строительство первого вестибюля во II квартале 2027 года. Предполагается, что станция заработает в 2029 году. Открытие второго вестибюля может состояться до 2040 года.

Андрей Казарлыга


