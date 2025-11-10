Строительство выхода из "Театральной" начнется во втором квартале 2027 года

Смольный собирается начать строительство вестибюля станции метро "Театральная" во втором квартале 2027 года, а открыть в 2029 году, заявили в комитете по строительству. Эти сроки упоминаются в ответе заместителя председателя комитета Андрея Полевого на обращение депутата Законодательного собрания Наталии Астаховой. Текст письма парламентарий разместила в своих социальных сетях 8 ноября. Подрядчиком выступит "Метрострой Северной столицы", заказчиком — ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции".

"Петербуржцы получили сразу две новости о долгожданной станции "Театральная" — хорошую и не очень. Хорошая новость: строительство первого вестибюля на Театральной площади начнется летом 2027 года, а завершится в конце 2029-го. Не очень хорошая: второй вестибюль на улице Декабристов планируют возвести позже — до 2040 года", - рассказала парламентарий.

В ведомстве добавили, что станцию "Театральная-1" собираются открыть на Театральной площади, на пересечении с улицей Декабристов. Ее введут в эксплуатацию до 2030 года. Вестибюль "Театральная-2" будет построен по адресу: улица Декабристов, 44/1.

Работы по возведению вестибюлей разделят на три этапа. Первый этап — подготовка территорий — пройдет с декабря 2026 года по июнь 2027 года. После Смольный примет окончательное решение об изъятии земельных участков и возможном сносе зданий. Второй этап начнется до января 2028 года. В этот период специалисты займутся разработкой планов и проектов. Третий этап — основное строительство — стартует июне 2027 году и завершится к 15 декабря 2029-го.

Ранее о планах по строительству вестибюля станции "Театральная" рассказывал вице-губернатор Николай Линченко во время первого чтения бюджета Петербурга на предстоящую трехлетку. Он отметил, что сейчас полным ходом идут работы по проектированию выхода из станции метро.

Станция "Театральная" уже построена, однако возникли сложности с возведением вестибюля. Сейчас Смольный рассматривает два варианта для выхода со станции - на месте "Дома быта" и АЗС "Роснефти".

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру