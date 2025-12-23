Дрозденко: Метро в Кудрово хотят открыть в 2029 году

Власти Петербурга называют 2029 год в качестве даты открытия метро в Кудрово, заявил глава Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе прямой линии с жителями. Видеозапись появилась 23 декабря в сообществе губернатора во "ВКонтакте".

— Часть территории мы зарезервировали под метро. Город цифры называет разные, сейчас называет 2029 год. Мне уже трудно тут что-то говорить за город. Мы всю свою часть, что от Ленинградской области зависит, как мы давали обязательства до конца 2027 года, мы все свои обязательства — и подъездные пути, и развороты, и стоянки — мы всё это выполним, — заявил Дрозденко, отвечая на вопрос одного из жителей области.

Вопрос строительства станции "Кудрово" обсуждается уже не первый год. В конце октября власти Ленобласти приступили к изъятию гаражей на участке для проведения работ.

В октябре губернатор Петербурга Александр Беглов представил план строительства метро до 2030 года депутатам Законодательного собрания, представляя проект бюджета города. Станции "Кудрово" в списке не было, на 2029 год было обозначено открытие "Богатырской", "Каменки" и "Театральной".

Накануне на сайте Смольного появилось постановление о распределении средств в рамках адресной инвестиционной программы в 2026-2028 годах. Предполагается, что суммарно на строительство "Кудрово" город выделит в следующие три года 12 млн рублей. При этом срок проектирования и строительства указан в промежутке с 2026 по 2034 годы.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру