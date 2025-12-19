Беглов заявил о готовности строить метро до Пулково

Петербург готов к проработке проекта строительства метрополитена до аэропорта Пулково и, в дальнейшем, до "Экспофорума", заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала "78". Также он вновь подтвердил планы ввести до конца года две станции на строящейся шестой линии.

"На новой Красносельско-Калининской линии в конце декабря вводим две станции первого пускового участка, это "Путиловская" и "Юго-Западная"", — пообещал Беглов и отметил, что в метростроении сейчас удалось набрать "хороший темп".

Беглов отметил, что на строительство метро в следующие три года в бюджете Петербурга заложено 200 млрд рублей. При этом, по его словам, есть возможность работать быстрее в этом направлении.

"Мы создали необходимую базу и готовы к проработке проекта строительства метро до аэропорта Пулково с последующим продлением до "Экспофорума", конечно, при федеральном софинансировании", — передает слова Беглова "Деловой Петербург".

Необходимость строительства метро в этом направлении губернатор связал с выполнением Петербургом столичных функций в виде "проведения крупнейших форумов мирового уровня". В Северной столице ежегодно проводится свыше 20 таких мероприятий, уточнил градоначальник.

По планам, город с аэропортом свяжут, продлив первую линию от станции метро "Проспект Ветеранов" на юг. В 2024 году президент Владимир Путин поручил правительству совместно со Смольным проработать вопрос скоростного сообщения Петербурга и Пулково, в том числе посредством строительства подземки.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру