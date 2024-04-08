Путин поручил проработать вопрос скоростного сообщения Петербурга с Пулково

Правительство России должно проработать совместно со Смольным вопросы обеспечения скоростного сообщения между агломерацией Петербурга и аэропортом Пулково, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин. Глава государства ждет доклад в связи с этим к середине июня.

"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Санкт-Петербурга проработать вопрос об обеспечении скоростного пассажирского сообщения Санкт-Петербургской городской агломерации с аэропортом "Пулково"", — говорится в поручении, опубликованном 8 апреля на сайте Кремля.

В частности, речь идет о продлении линии петербургского метро до аэропорта.

Кабмину и Смольному предстоит определить сроки строительства необходимых объектов, а также объем и источники финансирования проекта.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Александр Беглов. Доклад должен быть представлен в срок до 15 июня.

Ранее Путин отдал ряд поручений касательно строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой. Среди прочего, он обозначил суммы на софинансирование проекта, которые должны быть выделены из региональных бюджетов. В случае с Петербургом сумма должна быть не менее 30 миллиардов рублей.

Фото: ЗАКС.Ру